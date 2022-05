Obálka knihy Zahrada mrtvých duší.Zdroj: Poskytl Lukáš BočekNovinka Zahrada mrtvých duší bude jeho debutem. „Hrozně se na to těším, tím spíš, že jsem už dříve napsal román, který ale nevyšel, i když byl schválený redaktorem. O to víc si toho vážím,“ přibližuje své pocity necelý měsíc předtím, než bude kniha uvedena na pulty knihkupectví.

K napsání titulu ho pobídl úspěch v povídkové soutěži. „Když vycházel sborník s vítěznou povídkou, pustil jsem se do této knihy. Vyloženě ze mě vyplula,“ vzpomíná Lukáš Boček. Napsal ji totiž za neuvěřitelných pět měsíců. „Bylo to v době covidu za prvního velkého lockdownu, kdy jsem si odučil svoje hodiny a pak člověk už jen seděl doma a nemohl pořádně ven. Nic mě neodvádělo od práce ani od příběhu, vlastně jsem v něm žil a poslední třetinu knihy jsem napsal za týden,“ vypráví Lukáš Boček. Své knize věřil. Oprávněně, protože si tentokrát mohl vybírat dokonce ze dvou nakladatelství. Zvítězil Vyšehrad s edicí Tvář, která je spojena s českobudějovickými autory. V ní vychází například díla Jana Štiftera nebo Hany Lehečkové. Tituly jsou specifické grafickým provedením.

Ani v novince Lukáše Bočka nechybí ilustrace. Příběh jich doplňuje kolem dvaceti od Evy Bartošové. „Vybralo ji nakladatelství a dalo mi ji ke schválení. Viděl jsem její práci a hrozně se mi líbila. Ty ilustrace mi přišly takové Kafkovské, to se k mé knížce hodí,“ chválí si Lukáš Boček a dodává: „Myslím si, že je v dnešní době unikátní, když se ilustruje beletrie pro dospělé. Mám velkou radost, že je ta kniha zase o něco rozšířená.“

Čtenáře do příběhu nevtahuje jen její výtvarné provedení, ale dokonce i hudba, kterou si můžete pustit přes QR kód. Zprvu Lukáš Boček počítal s písněmi zmíněnými v textu, které hrají v příběhu nějakou roli. Pak je ale doplnil ještě o skladby vlastního výběru s podobným naladěním jako děj. Nad 2,5 hodinovým soundtrackem strávil Lukáš Boček několik týdnů. „Měnil jsem pořadí, hledal, doplňoval. Kdykoliv si člověk ten playlist pustí, měl by sednout k textu,“ vysvětluje Lukáš Boček, který má k hudbě blízko. Píše o ní na aktuálně.cz.

Jak vám melancholická a místy drsná hudba napoví, žádné veselé čtení od Lukáše Bočka nečekejte. Psychologický román pojednává o vztazích, kostlivcích ve skříni a rodinných traumatech. Kvůli věrohodnosti se autor pečlivě připravoval, dělal si obsáhlé rešerše a probíral jednotlivé části příběhu s klinickými psycholožkami z řad svých přátel. „Cítil jsem zodpovědnost, bylo pro mě důležité nic nepodcenit,“ říká a objasňuje: „Pohrával jsem si s myšlenkou, jestli existuje něco jako vytěsnění. Právě jedna známá psycholožka mi vysvětlila, že je to přežitý koncept, a navedla mě jiným směrem, jak se dnešní moderní psychologie dívá na traumata a na to, co člověk může prožít, jak se s tím vyrovnává, zda to může nebo nemůže v sobě nějak potlačit.“

Knihu si budete moci zakoupit na začátku června. Křest plánuje Lukáš Boček v českobudějovickém klubu Horká Vana. „Pokřtí ji českobudějovická spisovatelka Markéta Lukášková,“ zve veřejnost spisovatel. Zahrada mrtvých duší vyjde také jako e-kniha.

Lukáš Boček nezahálí. Už má rozepsaný další titul s nímž by rád zůstal u nakladatelství Vyšehrad. „Sám sebe jsem překvapil, protože se odehrává v minulosti, je zasazen do 60. let, do Československa,“ přibližuje děj, který se týká roku 1968. „Když se připomíná v srpnu výročí okupace, jsem z toho hrozně naměkko,“ přiznává. Děj se bude tentokrát také odehrávat na jihu Čech, přesněji na Šumavě, a ještě v Praze. „Je tam jedno velké osobní drama, které bylo tehdy naprosté tabu ale samozřejmě se lidem dělo. Zpracovávám téma velkého vnitřního boje, který období a ovzduší dějinných událostí lidem nijak neulehčovalo, spíš naopak,“ naznačuje Lukáš Boček. I nyní se musel poctivě připravovat a na rozdíl od období koronakrize má více povinností. „Je s tím hodně práce, ale baví mě to,“ usmívá se Lukáš Boček.