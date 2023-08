V přízemní místnosti českobudějovického obchodního centra IGY už se shromáždil pestrý soubor oblíbených módních doplňků. Kabelky doplní i šátky nebo korále. V úterý přibyla várka z Lišova.

V lišovské sokolovně se opět shromáždily od desítek dárkyň kabelky pro charitativní akci. Tento týden se přesunuly do IGY. | Foto: Deník/Edwin Otta

Lišov - Na velkém stole v lišovské sokolovně byl tento týden připraven soubor kabelek různých velikostí, tvarů i materiálů pro zářijový veletrh, který se uskuteční v českobudějovické obchodním centru IGY. Bylo to hodně přes sto kusů, které se stěhovaly do jihočeské metropole. „Na to, pokolikáté to děláme, je to dobré,“ ocenila darované kousky jedna z organizátorek sběru pro veletrh Marie Placatková. „Přinášely je ženy z Lišovska i známé odjinud,“ doplnila Marie Placatková s tím, že sbírku vedla skupiny žen v Lišově i okolních vesnicích. Osloveny byly podle Jany Pelechové, další ze skupiny, tradičně i kamarádky.

A jaký vztah mají ke kabelkám Lišovanky, které sbírku pro sokolovnu zajišťovaly? „Nosím kabelku podle toho, na co ji aktuálně potřebuji a k botám,“ řekla Jana Nováčková. Jiřina Jiráčková zmínila, že poslední doplněk garderoby tohoto druhu dostala jako dar od manžela. „Kožený batoh na záda,“ doplnila Jiřina Jiráčková.

Jihočeši hlásí pojišťovnám stovky škod po sobotní bouřce. Jde o miliony korun

Skutečnost, že kabelka je oblíbeným módním doplňkem u žen zdůraznila Jana Zabilková. A co u ní rozhoduje o koupi? „Vizáž a cena, musí se mi líbit,“ konstatovala Jana Zabilková. Broňa Pokorná následně uvedla, že zhruba 120 kabelek je hodně. „Sbíráme je s paní Placatkovou průběžně,“ dodala k lišovskému příspěvku na veletrh s tím, že se byla podívat i na samotný prodej.

V Lišově nasbírali nejen kabelky, ale také šátky, korále nebo peněženky.

Kabelky je možné na sběrných místech odevzdat i poslední srpnový den. Také 31. srpna je možné na infostánek IGY nebo na další sběrná místa nosit kousky, které již nevyužijete, ale někomu dalšímu stále udělají radost. Za symbolické ceny se pak budou prodávat 13. září na tradičním Kabelkovém veletrhu. I letos veškerý výtěžek poputuje na podporu nadaných dětí skrze Nadační fond Jihočeské naděje.

Sběrná místa:

Infostánek IGY Centra

České Budějovice - Český rozhlas, U Tří lvů 1

Český Krumlov - Městská knihovna, Horní 155

Tábor - Městská knihovna, Jiráskova 1775

Strakonice - Sociální podnik STEJIKA, Lidická 170

Písek - Městská knihovna, Alšovo náměstí 75/1

Jindřichův Hradec - Muzeum fotografie, Kostelní 20/I

Prachatice - Městský úřad, Velké náměstí 3