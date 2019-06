A až jich dáme dohromady hodně, prodáme je ve středu 4. září v budějovickém IGY Centru na Kabelkovém veletrhu. Výtěžek prostřednictvím Nadačního fondu Jihočeské naděje poputuje tam, kde jsou peníze zapotřebí k rozvoji dětského talentu.

Díky ohromujícímu výtěžku 1 071 694 korun jsme za pět ročníků Kabelkového veletrhu pomohli 140 nadaným dětem. V minulých letech jsme sbírku rozšířili také o dětské knihy a bižuterii.

Pokud máte doma vy nebo vaše známé, přítelkyně či spolupracovnice kabelky nebo bižuterii a dětské knihy, které by mohly pomoci, přineste je do některé z redakcí Deníku, které se nacházejí v Českých Budějovicích, Prachaticích, Strakonicích, Písku, Táboře, Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově.

Můžete je také nejprve shromáždit na svém pracovišti, my si pro ně přijedeme a o sbírce u vás napíšeme do Deníku. Chceme zapojit do Kabelkového veletrhu Deníku co nejvíce žen a dívek z jihu Čech.