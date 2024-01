Povodí Vltavy zahájilo práce na prořezávce stromů u Mlýnské stoky na Vrchlického nábřeží. Už několik let tu suché nebo nahnilé stromy ohrožovaly okolí. Před časem padla silná větev i na parkující automobily.

Prořez stromů na Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Povodí Vltavy zahájilo už několik let slibovanou prořezávku stromů na březích Mlýnské stoky na Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích.

Povodí Vltavy nechalo posoudit zdravotní stav porostů vloni ve vegetační době. Průzkum určil podle tiskového mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána k odstranění devět stromů. „Kácení bude provedeno v úseku mezi ulicí U Tří lvů a Mánesovou ulicí. Káceny budou celé stromy, jedná se o devět stromů, které byly na základě místního šetření s orgánem ochrany přírody a rovněž dendrologickým posudkem vyhodnoceny jako rizikové z hlediska možného ohrožení zdraví a majetku občanů,“ uvedl Hugo Roldán a dodal, že stromy vykazují zbytkovou vitalitu, znaky odumírání, silné defekty koruny a prosychání.

„V souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí bude provedena náhradní výsadba,“ zmínil Hugo Roldán s tím, že vysazeno bude pět stromů.

Jiráskův jez

Nikde jinde v Českých Budějovicích podél Mlýnské stoky, Malše nebo Vltavy se nyní podobně rozsáhlý zásah ze strany Povodí Vltavy nechystá. „V intravilánu města České Budějovice nejsou na tento rok žádné větší zásahy naplánovány. Budou prováděny pouze běžné pravidelné probírky zmlazených a náletových dřevin v jezové zdrži Jiráskova jezu. Na Mlýnské stoce v úseku Vrchlického nábřeží bude letos ve vegetačním období provedena zdravotní prohlídka stromů, a bude-li potřeba, provedeme ořez suchých větví,“ přislíbil Hugo Roldán.

Povodí Vltavy už totiž bylo o zdravotní zásah do dřevin na Vrchlického nábřeží žádáno několik let. Řada stromů zde byla zjevně suchých, a to nejen zčásti, ale úplně. Další stromy, ze kterých už se odlomily některé větvě, pak měly nebo mají kmeny zasažené hnilobou. V minulosti už třeba silná větev, která se odlomila z kmene napadeného hnilobou, poškodila automobily, které na nábřeží parkují. Naštěstí v tu chvíli nebyl nikdo zraněn, ačkoliv tudy chodí například i děti do nedalekých škol. Kritizován byl i způsob údržby korun jednotlivých stromů, kdy například v korunách zůstávají suché větve nebo jsou nerovnoměrně vyvinuty.

Práce na Vrchlického nábřeží bude provádět Povodí Vltavy vlastními silami, s výjimkou prořezu suchých větví na Mlýnské stoce, který by případně provedla odborná firma.