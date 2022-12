A zájem kupujících, proměnil se za dvě desetiletí? "Plus minus je to stejné," uvedl Zbyněk Tlačil, ale doplnil že každý rok je v něčem trošku jiný a dlouhodobě nepatrně prodej klesá. Nejoblíbenější velikost ryby u zákazníků je stále kolem 3,5 kilogramu. Výběr mají na náměstí Jiřího z Poděbrad kilo za 115 korun, I. třídu, která má váhu do dvou kilogramů, za 99 korun za kilogram. "Lysce máme míň, z osmdesáti procent je to šupina," popisuje sortiment Zbyněk Tlačil a oceňuje, že letos byla ve středu ráno teplota kolem nuly. "Když j kolem nuly, je to úplně optimální, pro rybu i pro nás," říká prodejce kaprů a dodává, že ve středu jsou na místě hlavně "na ukázku", hlavní nápor kupujících čekají ve čtvrtek a v pátek, to už budou na místě čtyři. V sobotu už prodávat nebudou.

Na zahřátí jen kafe a čaj

A boj se zimou? "Na zahřátí máme čaj a kafe. Žádný alkohol. Oba dva jsme tu autem. A také to vypadá hloupě, když jsou prodejci příliš veselí," vysvětluje Jaroslav Kysela, který ve stánku vypomáhá a připojuje, že pro oba muže je vánoční prodej koníčkem k zaměstnání.

Prvním zákazníkem na náměstí Jiřího z Poděbrad byl pan Josef ze sousedství. "Vždycky kupuji kapra dopředu. Naporcujeme ho, dáme do lednice a na Štědrý den obalíme a osmažíme. Necháváme si ho zabít i vykuchat," popisuje pan Josef a doplňuje, že přílohou je vlastní bramborový salát.

Stánek s kapry tradičně staví prodejci u některých obchodních center ale také Lesy a rybníky města Českých Budějovic u své prodejny v Haškově ulici. Uvnitř v obchodě si pak mohou zákazníci koupit i něco z nabídky zvěřiny a jiných výrobků. Premiérově je u stánku Michal Hlaváč. "Vstával jsem v šest," naznačil, kdy musel vyrazit a na dotaz Deníku doplnil, že je sportovním rybářem a k větším úlovkům patří pstruh o délce 70 centimetrů chycený u Boršova nad Vltavou. Parťákem mu ráno ve středu byl Luděk Kamiš, který se chystal na práci u stánku už druhý rok. "Šlo to," komentoval loňsku zkušenost, takže na brigádu přišel znovu. Kapr a amur v městském stánku vyšli na 105 korun za kilogram.

Nejoblíbenější večerní chod

Kapr je nejoblíbenějším štědrovečerním českým jídlem, ale kdo nemá kapra rád, dá si třeba i jiné sladkovodní nebo mořské ryb, drůbež nebo i vepřový řízek. Kapr se letos při prodeji na sádkách u jihočeských rybářských firem poprvé hromadně přehoupl cenově přes sto korun za kilogram u vyšší váhy a většinou se na sádkách kilo neopracované ryby prodává za 105 - 119 korun.