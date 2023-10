Skoro jako zámořská kolonie některé vzdálené evropské země si mohli v minulých letech připadat obyvatelé vesničky Kaliště. Ta sice patří k Českým Budějovicím, ale je od nich oddělena katastrem Dobré Vody. Desítky let byla opomíjenou výspou z hlediska infrastruktury. Pravidelně na to upozorňovala na jednáních zastupitelstva obyvatelka vesnice Jiřina Sieglová. Aby ilustrovala kvalitu pitné vody ze studní v Kališti, přinesla v minulosti zastupitelům v PET lahvích ukázat i nevábnou, zakalenou vodu, aby bylo vidět, co zde obyvatelé čerpají ze země.