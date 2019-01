Českobudějovicky - program kin.

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Úžasňákovi 2 v sobotu v 17.30 h

Miss Hanoi v sobotu ve 20 h

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená v neděli v 18 h

Úsměvy smutných mužů v neděli ve 20 h



Letní kino Háječek

Mamma Mia! Here We Go Again v sobotu ve 20.45 h

Miss Hanoi v neděli ve 20.45 h



Lišov – Kino Svět

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená v sobotu v 17 h

Špión, který mi dal kopačky v sobotu ve 20 h

Příběh koček v neděli v 10 h

Miss Hanoi v neděli v 17 h



Hluboká nad Vltavou - Kino Panorama

Mamma Mia! Here We Go Again v sobotu v 19 h

Úžasňákovi 2 v neděli v 17 h



Ševětín – Letní kino

Tátova volha v sobotu ve 20 h