Strakonice - Zde naleznete přehled bohoslužeb a kontakty na zubní pohotovost pro následující týden.

Zubní pohotovost

O víkendu 16. a 17. února bude zajišťovat zubní pohotovost vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Ježková, Lesní 398, Strakonice, tel. 383 335 193.



Nemocnice Strakonice má na tel. 383 324 834 a 383 314 111 naprosto aktuální informace a službu konajícím lékaři.

Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (horní areál, pavilon C) má zubní pohotovost v sobotu, v neděli a svátek od 8 do 18 hodin. Bližší informace na tel. 387 878 570.



Bohoslužby

Strakonice

čtvrtek 14. února:

17.30 h sv. Markéta

pátek 15. února:

17.30 h sv. Prokop

sobota 16. února:

17.30 h sv. Markéta – mše s nedělní

platností

neděle 17. února:

8 h Podsrp

9.30 h sv. Markéta

úterý 19. února:

17.30 h sv. Markéta – eucharistická

adorace (tichá modlitba).

Hasilová Lucie