Kde má Petr Hošťálek, majitel sbírky, své skvosty nyní? „Jsou v depozitu firmy Sinop, pouze uskladněné, ne vystavené,“ vysvětluje. Jeho sbírka čítá na sto motocyklů. „Mám mám průžez světovou výrobou, motorky z meziválečné doby až po 50. léta. Z české výroby vlastním jen pár klenotů,“ přibližuje sběratel. Nejstarší motocykl pochází z roku 1901, z období, kdy se motorky teprve začínaly objevovat.

Depozitní prostor poskytuje majitel Solnice, historické budovy z roku 1531, nyní restaurace a pivovaru, Václav Študlar. „Podkroví Solnice je unikát z 16. století, na který jsme pyšní, vodíme tam lidi, je o něj zájem,“ říká Václav Študlar. Ten s výstavou motocyklů prý počítá. "Prostor je pro ni rezervovaný," ujišťuje. Kde to tedy vázne? „Výstava se musí nakreslit, připravit volba exponátů, je třeba se nad tím sejít,“ myslí si Václav Študlar, podle něhož záleží jen na všeobecné vůli k realizaci výstavy.

„Nemáme však zatím zprávu, že by se měly motorky stěhovat,“ říká Iva Sedláková. O budoucnosti výstavního prostoru v Solnici se bude jednat v březnu.

Petr Hošťálek totiž nemá pocit, že by bylo podkroví pro jeho stroje to pravé ořechové. Není podle něj reálné stěhovat třistakilové těžké motorky několik pater. „I když je budova zrenovovaná, nevyhovuje. Kromě obvodových stěn je celodřevěná. S hospodou dole nelze vyloučit možnost požáru, to by byly motorky nezachranitelné a výstava by podlehla zkáze“ myslí si majitel a neumí si představit vynášení jednoho stroje osmi lidmi v plamenech.

O vhodnosti Solnice pro muzeum pochybuje i Juraj Thoma, první náměstek primátora, který má na starosti kulturu. „Pokud bude Solnice žádat o úpravu závazku, jsme ochotni se o tom bavit,“ ujišťuje. Hledání jiného místa se nebrání. Například v Žižkárně by byl však předtím nutný desetimilionový zásah. „Na úpravu objektů či komerční výstavy nemám finance,“ vysvětluje Petr Hošťálek, který potřebuje již hotovou plochu o rozloze asi 350 m2.

O nový prostor usiluje, obává se však, že ho nenajde v krajském městě. „V současné době tu nevím o žádné jiné možnosti,“ krčí rameny sběratel.

