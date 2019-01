Českobudějovicko - Přehled akcí na Českobudějovicku o víkendu 23. a 24. srpna.

Bitva o Slamburk v roce 2011. | Foto: Deník/Andrea Zahradníková

MILOVNÍCI DECHOVÉ HUDBY si o víkendu přijdou na své. V Trhových Svinech se bude konat již 17. ročník festivalu dechových hudeb, který nese jméno místního rodáka, skladatele Karla Valdaufa. Program začne v sobotu v 15 h na Žižkově náměstí, v neděli od 10.15 h budou kapely na témže místě hrát po celý den. Návštěvníci se mohou těšit například na Babouky, Jižany, Podhoranku, Mistříňanku a mnohé další.

BITVOU O HRAD Slamburk se děti v sobotu rozloučí s prázdninami. Bude to den plný rytířských her a soutěží, tentokrát s husity. Slamburk se jmenuje hrad z balíků slámy, který vyroste na louce u Nového rybníka nedaleko Borovan. Akce začne v 10 h náborem rytířů do družin (lze se přihlásit i předem na www.slamburk.eu) a zhotovováním zbroje a kostýmů. Samotné bitvy se pak mohou účastnit děti, které povede zkušený velitel. Návštěvníky, jichž se každoročně schází velké množství, čekají také šermířská a divadelní vystoupení. Hrad nakonec zapálí ohnivými šípy lučištníci. Vstupné činí 50 Kč.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE s názvem Hry bez hranic čeká čtyři čtyřčlenná družstva žen z Nákří, Bavorovic, Čejkovic a Dasného . V sobotu od 14 h se utkají v osmi disciplínách této týmové soutěže v Nákří na návsi. Budou například rozstřelovat atomy, soutěžit s požární technikou, připojovat elektrický obvod, lovit perly z návesního rybníka či jíst meloun na čas. Pátý ročník sousedského klání pořádá místní svaz žen. Od 19 h se koná posezení s hudbou v místní hospůdce.

TEMATICKÝM HAPPENINGEM si v sobotu v Boršově nad Vltavou připomenou neveselé výročí 21. srpna 1968. Chybět při něm nebude dobová vojenská technika nebo ozbrojenci v uniformách „osvoboditelů". Atmosféru dotvoří dobová hudba, ale i mávátka nebo rudé šátky, které by si účastníci měli přinést s sebou. Happening začne kolem desáté hodiny dopoledne na chatě U Šilhavé chobotnice. Nachází se na pravém řeku Vltavy přímo u jezu jeden kilometr před Boršovem. Z Budějovic můžete jet MHD č. 7 na konečnou a odtud dorazíte na místo pěšky za patnáct minut.

ROZLOUČIT S LÉTEM se mohou přijet do Vidova všichni milovníci koncertů na čerstvém vzduchu. V sobotu bude patřit pergola ve sportovním areálu kapele Kocourův Kartáč. Hrát bude od 19 h, vstupné a parkování v areálu je zdarma.

NA OSLAVĚ 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Radonicích se v sobotu sejdou i rodáci z této vesnice. Po celý den bude hrát kapela Ševětínka. Oceněni budou zasloužilí členové SDH Radonice, v programu je položení věnců k místní kapličce nebo ukázka práce mladých hasičů z Dolního Bukovska či vystoupení Blaťáckého souboru písní a tanců.