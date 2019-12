České Budějovice

Čtvrtek 2. ledna 2020

KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Zakleté pírko/ nová česká pohádka režiséra Zdeňka Trošky 14 a 16

Vlastníci/ česká komedie 18

Amundsen/ norsko-švédský dobrodružný životopisný film 20

Trhové Sviny

Tenkrát podruhé/ francouzská komedie 19.30

Lišov, Kino Svět

Dokonalá lež/americké filmové drama 20

POŘADY

Borek, Kulturní dům

Senior klub; k tanci, poslechu a pro pěknou pohodu bude vyhrávat

kapela Václavanka 18

České Budějovice

Hvězdárna a planetárium

Zátkovo nábřeží 4

Hvězdná obloha/ pořad v planetáriu pro rodiny s dětmi od pěti let,

vstupné 100/80 Kč

ve čtvrtek 2. ledna od 13.30 h

v pátek 3. ledna od 10 h

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Vánočně nasvícená zoo – pohádkovou atmosféru vytváří tisíce žároviček

a světelných efektů; vstup do zoo do 18.30 h, v areálu můžete být do 19 h –

akce se koná do 6. ledna

BRUSLENÍ

České Budějovice

Nám. Př. Otakara II.

Kolem Samsonovy kašny - do 6. 1. od 10 do 22 h

Budvar aréna

Veřejné bruslení 16 – 18

VÝSTAVY

České Budějovice

Radniční výstavní síň

Městská zeleň Českých Budějovic – výstava Milana Bindera

a Daniela Kováře u příležitosti 200 let založení městských Sadů,

vstup volný; otevřeno: po, st 9 – 17, út, čt, pá 9 – 16, so a státní svátky 9 – 13 h/

do 16. ledna

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Pozoru Hodný projekt

Výstava u příležitosti kulatého výročí narození a úmrtí vltavotýnského knihaře

Ladislava Hodného (1909 – 2000); otevřeno: út – ne 13 – 17 h/ do 23. února

Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna

Mapa světa Karla Teigeho

Výstava výtvarného teoretika a kritika, umělce, typografa, editora a překladatele.

Na výstavě uvidíte proslulé surrealistické koláže a díla z rané tvorby.

Otevřeno: denně 9 – 16 h/do 26. ledna

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Svoz vánočních stromků bude v Českých Budějovicích zahájen 2. ledna

a potrvá do 18. února 2020.

Stromky se budou svážet podle následujícího harmonogramu:

Pondělí – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Úterý – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

Středa – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice

Čtvrtek – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pátek – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé