KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Jak býti dobrou ženou 17.30

V síti 18+ (necenzurovaná verze) 20

Letňák Kotva: Po čem muži touží 21.15

Park 4 Dvory

Kino na kolečkách

Chlap na střídačku, vstupné zdarma 21.30

DIVADLA

Radniční léto, nádvoří radnice

Divadlo potulného čajovníka: Pohádky po telefonu 18

Hluboká nad Vltavou, Zámek Ohrada

Pohádka Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa

22.- 26. 7. od 13 a 15 h

Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště

Alois Jirásek: Lucerna v podání DS Vltavan;

od 10. 7. do 1. 8., hraje se v úterý, středu, pátek a sobotu od 21.30 h,

vstupné 200 Kč

KONCERTY

Hluboká nad Vltavou, Sál Alšovy jihočeské galerie

Bratři Ebenové s kapelou;, zahajovací koncert 64. ročníku Hudebního léta 20

České Budějovice

Středy před K2 - Sokolský ostrov, Hudební festival

Heband + Larva; dobrovolné vstupné je určeno pro Centrum Arpida 18.30

Galerie Na dvorku, Hroznová 8

Retro čaje s hudební skupinou Sinners Band 19

POŘADY

Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží 4

Hvězdná obloha/ pořad v planetáriu pro rodiny s dětmi od pěti let, vstupné 100/80 Kč 10

Voyager; film o sondách je doplněn živě komentovanou projekcí, vstupné 100/80 Kč 13.30

Radnice, nám. Přemysla Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem, sraz v Turistickém informačním centru, vchod č. 2 - 10 – 11 h

Komunitní centrum Máj (hřiště)

Workshop Kristiny Modrové (výtvarné dílny) určeny jsou pro malé i velké, vstup zdarma 18 – 20

Čtvrtek 23. července 2020

Hluboká nad Vltavou, Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie

Poslední sbohem Jakuba Krčína/komedie o největším staviteli českých rybníků 20.30

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II., Hudební večery

Jazzika/ jazz; při nepříznivém počasí se koncert bude konat

na radničním nádvoří 19

Galerie Na dvorku, Hroznová 8

Předvádění tradičních lidových řemesel – tvůrčí dílny pro děti i dospělé

Jiří Drhovský: řezbářská tvůrčí dílna

Blanka Perinová: vystřihovánky 12 – 18

Letní scéna KD Slavie, Léto s Velbloudem, Série letních koncertů

The River Of The Lost Souls & Arthemion, vstupné dobrovolné 18 – 22

Borek, Kulturní dům

Senior klub; k tanci a poslechu bude vyhrávat kapela Patriot, vstupné 50 Kč 18 – 22

Borovany, Borůvková zahrada

Expedice Ama Dablan – Nej treky Nepálu;

beseda s horolezcem a dobrodruhem Honzou Trávníčkem,

vstupné 50 Kč 20.30