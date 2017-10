Kam za zábavou a poznáním na Českobudějovicku

České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Úterý 31. října 2017



KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Bajkeři 17.30

Wind River 20



POŘADY

Zastávka MHD v Žižkově ul. u OC Mercury

Oslava Halloweenu – strašidelný autobus se vydá na jízdu městem; přeprava zdarma, malí i velcí cestující v maskách se mohou těšit na drobné dárky, nejlepší kostým vyhraje tablet

Odjíždí se v 15, 16 a 17 h (určeno pro děti) a ve 20 a 21 h (určeno pro dospělé)



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Říjnové nebe/program pro veřejnost v planetáriu 20

Večerní pozorování 21 – 22



Festival Bonjour Budějovice 2017

Jihočeská univerzita, Akademická knihovna

Lékaři bez hranic – projekce filmu a debata, vstup volný 15.30

Francouzská aliance, nám. Přemysla Otakara II. č. 21

Na návštěvě u spisovatele a básníka Jacquese

Préverta 19.30



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Večer filmových a tanečních melodií v podání Jihočeského univerzitního orchestru 19



Studentský kostel, Karla IV. č. 22

Akademické půlhodinky

Přednášky pro veřejnost; hovořit bude Martin Weis na téma Na okraji stého výročí velké říjnové revoluce, křesťanští mučedníci, vstup zdarma 16



Národní památkový ústav, Senovážné náměstí 6

Petr Pavelec: Šlechtická sídla v krajině/ přednáška 16.30



Včelná, Kulturní dům

Poslední říjnové úterý bude na pravidelném tanečním večeru, který připravuje Senior klub, hrát k tanci i poslechu kapela Vltava; vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30



Středa 1. listopadu 2017



České Budějovice

Cafe Art, Kněžská 12

Bzukot včel – výstava obrazů Miroslava Konráda

vernisáž 17, hudební doprovod Honza Janda



Prodloužená výstava

Z důvodu diváckého ohlasu a návštěvnosti je výstava Český kreslený humor od 60. let po současnost

(kresby, grafika, malba) v českobudějovické Galerii Hrozen prodloužena do 10. listopadu (původní termín byl do 31. října).



Otevírací doba: út – pá 10 – 13.30 a 14 – 17, so 10 – 12 h.



Společně vystavují legendy kresleného humoru: Miroslav Barták, Stanislav Holý, Jan Hrubý,

Vladimír Jiránek, Václav Johanus, Dušan Pálka, Vladimír Renčín, Jiří Slíva.