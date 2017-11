Kam za zábavou a poznáním na Českobudějovicku

České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Úterý 14. listopadu 2017



KINA

Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Tom of Finland 19



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Earth: Den na zázračné planetě 16

Po strništi bos 18

Vražda v Orient expresu 20.15



DIVADLA

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Úča musí pryč!/komedie 19



DK Metropol, Senovážné nám.

Zpívání v dešti/muzikál 19



KONCERTY

Kostel sv. Anny, Kněžská 6

Jana Boušková – Má vlast/ vystoupení královny harfy 19



DK Metropol, společenský sál

Jaroslav Samson Lenk a kapela Hop Trop

Diváci uslyší nové písně i starší hity, koncert bude doplněn také projekcí 19



POŘADY

Náměstí Př. Otakara II.

Světový den diabetu

Pochod proti diabetu: chodecká štafeta s holemi, cílem bude nachodit co nejvíc kilometrů; k dispozici budou také odborníci, kteří poradí se zdravým životním stylem (měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, bude možné zjistit složení těla, individuální konzultace s nutriční terapeutkou, diabetologickou edukační sestrou, lékařem a také pohybové poradenství) 10 – 16



Studentský kostel, ul. Karla IV. č. 22

Akademické půlhodinky

Bioindikátory stavu životního prostředí/ přednáší Jaroslav Boháč, vstup zdarma 16



Dům u Ferusů

Národní památkový ústav, Sen. nám. 6

Přednáškový cyklus

Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení/

přednášejí Daniel Šnejd, Jarmila Hansová 16.30



Jihočeské muzeum, Dukelská 1

Práce s orobincem/ pletení z tradičního a dnes již polozapomenutého materiálu

předvede lidový tvůrce František Lexa 17



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Den poezie – Vír očí

Jako autoři se představí studenti Česko-anglického gymnázia 18.30

JVK, Rožnov, Lidická 240

Odpoledne plné her a hlavolamů s Labyrintem 15



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Listopadové hvězdy/ pořad v planetáriu pro veřejnost 19

Večerní pozorování 20 – 21



Včelná, Kulturní dům

Kapela Strejda Band bude v úterý 14. listopadu vyhrávat na pravidelném tanečním večeru, který pořádá místní Senior klub a zváni jsou na něj nejen senioři. Vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30



Středa 15. listopadu 2017



České Budějovice

Centrum Riegrova 51

Cyklus Genius Loci Novohradských hor

Od pramenů řek k lidem/ přednáška cestovatele Milana Koželuha, spojeno s promítnutím dvou set snímků, vstup volný 17.30