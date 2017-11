Kam za zábavou a poznáním na Českobudějovicku

České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Archiv

Úterý 21. listopadu 2017

KINA

Hluboká nad Vltavou

Dokud nás svatba nerozdělí 19



Týn nad Vltavou

Vražda v Orient expresu 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Nepřesaditelný 16

Zahradnictví: Nápadník 18

Vražda v Orient expresu 20.30



DIVADLA

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Příležitost dělá zloděje/ operní crazy komedie 19



POŘADY

Aula SPŠS, Klavíkova ul.

A co na to hlavní architekt města České Budějovice?

Beseda s Ing. arch. Janem Němcem s promítáním ukázek architektury ulic,

náměstí, parků i nábřeží. Dozvíte se, co to je politika architektury, jaká kvality má mít

veřejné prostranství, co znamenají prostorová regulativa apod. Co představuje práce

hlavního architekta či jak se mu daří mohou při besedě posoudit sami diváci, začátek v 17 h



Studentský kostel, Karla IV. č. 22

Akademické půlhodinky

Jak efektivně hledat nové biologicky aktivní látky a antibiotika/

přednáší Alice Chroňáková, vstup zdarma 16



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Jachting a expedice plachetnicí/ o zkušenosti z putování po evropských mořích

i Tichém oceánu se v cestopisné přednášce podělí Tomáš Kúdela 17



Horká vana, Česká 7

Autem na Ukrajinu a židovský nový rok v Umáň/ přednáška Veroniky Kratochvílové 19



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábř.

Listopadové hvězdy/ pořad pro veřejnost v planetáriu 19

Večerní pozorování/za jasného počasí 20 – 21



Národní památkový ústav, Senovážné náměstí

Krajina a sídla v historické ikonografii/ přednáší Ludmila Ourodová 16.30



Včelná, Kulturní dům

Kapela Správná pětka bude vytvářet pěknou pohodu při tanečním večeru, který pořádá

místní Senior klub a zve jsou na něj nejen seniory; vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30

Středa 22. listopadu 2017

Vesnice kolem Trhových Svinů projdou členové budějovického Klubu českých turistů.

V 8 h odjedou autobusem do Trhových Svinů a odtud se vydají po neznačené cestě

přes Lniště, Keblany a kolem Čertovy hráze do Nesměně. Ujdou asi 9 km. Připojíte se?



Pátráte po svých předcích a chtěli byste vědět, jak sestavit rodokmen? Pak přijďte ve středu

22. listopadu od 16.30 h do českobudějovické Jihočeské vědecké knihovny, pobočky Na Sadech 27. Vše potřebné se dozvíte při přednášce Vladimíry Podané.



Právní poradna

České Budějovice – Pokud potřebujete jakoukoli právní radu, pak se můžete obrátit na českobudějovické advokáty. Právní pomoc poskytují vždy ve středu v době od 14 do 18 h.

Advokáty najdete v budově Správy domů v Čéčově ul. 44, místnost č. 51 v přízemí. Poradna je bezplatná.