Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Pátek 4. ledna 2019

KINA

Lišov, kino Svět

Aquaman 20



Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Spider-Man: Paralelní světy 19



Trhové Sviny

Znovu ve hře 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 13.30

Mary Poppins se vrací 15.30

Čertí brko 18

Aquaman 20



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Bumblebee 3D dabing 20

Aquaman dabing 14.10, 16, 17.15, 20.15

Aquaman titulky 21.20

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 10.10, 11.15, 12.10, 16

Bohemian Rhapsody titulky 11.30, 14.15, 17, 18, 19.45

Bumblebee dabing 10.40, 13, 15.20, 17.40, 19

Čertí brko 11.20, 13.30, 15.40, 17.50

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 13.15, 20.45

Grinch dabing 10.40, 12.40, 14.40

Mary Poppins se vrací 10.20, 13

Pat a Mat: Zimní radovánky 10

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 10, 12, 14

Spider-Man: Paralelní světy dabing 15.40, 18.10, 20.40

Znovu ve hře titulky 16.40, 18.50, 20, 21



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.30, 17.15, 20

Aquaman 3D dabing 18.20

Bumblebee 3D dabing 16.40

Aquaman dabing 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 21.20

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 11.50, 13.50, 16

Bohemian Rhapsody titulky 20.40

Bumblebee dabing 11, 13.20, 15.40, 18, 20.20

Čertí brko 11.50, 12.20, 14, 14, 16.15, 18.30

Fantastická zvířata. Grindelwaldovy zločiny dabing 16, 18.45

Grinch dabing 12.20, 14.20, 16.20

Mary Poppins se vrací dabing 12.10

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 11.30, 12.40, 14.40

Spider-Man: Paralelní světy dabing 13.30, 18.10, 19, 21.30

Utop se, nebo plav titulky 20.40, 21.30

Znovu ve hře titulky 14.50, 17, 19.10, 21.20



POŘADY

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Dům U Zlatého slunce

Doprovodný programk výstavě Exlibris:

Výtvarná kuchyňka - Vyrob si vlastní značku (výroba autorského razítka – linoryt);

vstupné 20 Kč 13 – 17



Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Svátečně nasvícená zoo; pohádkovou atmosféru vytváří tisíce žároviček

i světelných efektů; do 6. 1.; pokladna zavírá v 18 h, v areálu zoo

můžete pobýt do 18.30 h



VÝSTAVY

České Budějovice

Výstavní prostor

Českého rozhlasu

U Tří lvů 1

Josef Bruckmüller/acryl, Vladimír Nosek/koláž;

výstava potrvá do 31. 1.



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Pop art; Jack Teyes – výstava obrazů - od 4. 1. do 28. 2.



Biologické centrum

AV ČR, Na Sádkách 7

Výstava třešťského betlému/vyřezávaný betlém na motivy originálních

třešťských betlémů/ do 12. ledna



BRUSLENÍ

České Budějovice

Náměstí Př. Otakara II. (ledové kluziště kolem Samsonovy kašny)

Bruslí se do 6. ledna, od 10 do 22 h



Budvar aréna

V sobotu 5. ledna je bruslení zrušeno, neděle 6. ledna: 16 – 18



Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion

Pátek: 17 – 18.45

Sobota: 15.30 – 17.15

Neděle: 14 – 15.45 h, vstupné 30 Kč bez rozdílu věku



VÍKENDOVÉ TIPY - na sobotu 5. a neděli 6. ledna 2019



Trhové Sviny – V tanečním sále kulturního domu si můžete v sobotu 5. ledna

užít tzv. Sulcobraní, kdy se bude soutěžito nejlepší sulc. Přejímka vzorků je od 18 h,

porota zasedne v 19 h. Příjemnou atmosféru podtrhne hudba k tanci i poslechu,

vstupné je zdarma.



Borovany – Tříkrálový koncert se odehraje v neděli 6. ledna od 18 h v malovaném sále kláštera. Vystoupí violoncellista Václav Žák, o klavírní doprovod se postará Jana Urbanová,

jako host se představí sopranistka Jana Málková. Zazní skladby J. S. Bacha, D. Poppera,

G. Rossiniho, A. Dvořáka a dalších. Vstupné: 100 Kč v předprodeji v infocentru nebo na www.cbsystem.cz, na místě zaplatíte 150 Kč.



České Budějovice – Homolskými lesy se projdou v neděli 6. ledna turisté. Vlakem odjedou

v 8.13 h do Hradců a odtud se vydají po značených i neznačených cestách k mini rozhledně.

Trasu, dlouhou asi 12 km, ukončí ve Čtyřech Dvorech, na sídlišti Máj. Připojíte se?