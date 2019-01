České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Úterý 8. ledna 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Doktor Martin: Zločin v Beskydech 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Bohemian Rhapsody 17.30

Oni a Silvio 20



POŘADY

Jihočeské muzeum, Dukelská 1

Přednáškový sál č. 114

Tradiční přástky v Národopisném sdružení; zimním rozjímáním u kolovrátku

provede Helena Stejskalová 16



Horká vana, Česká 7

Science Café – věda jako dobrodružství

Čas už není to, co býval…

Přednáška Josefa Kroba, profesora Katedry filosofie Filosofické fakulty

Masarykovy univerzity; vysvětlí, jak definovat čas, zda je možné čas vyjádřit pohybem,

zda je čas jenom iluze apod., vstupné 30 Kč 17.30



Domov pro seniory Máj, Větrná 13

Bezplatné testování paměti i sociální poradenství;

koná se vždy v úterý a ve čtvrtek 12 – 15



Centrum Krajinská 40

Trojčení

Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády tvoří a experimentují

s keramickou hlínou 16 – 17.30

Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20



Včelná, Kulturní dům

Místní Senior klub pořádá taneční večer, na kterém zahraje k tanci i poslechu

kapela Strejda Band; zváni jsou nejen senioři, vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30



VÝSTAVY

České Budějovice

Biologické centrum

AV ČR, Na Sádkách 7

Výstava třešťského betlému/vyřezávaný betlém na motivy

originálních třešťských betlémů/ do 12. ledna



Středa 9. ledna 2019



Malé divadlo, Hradební 18

Projekt LiStOVáNí; scénické čtení z knihy Michala Kašpárka Hry bez hranic 21



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Drátkování pro začátečníky; seznámení a vyzkoušení zajímavé řemeslné techniky,

základy předvede Jaroslava Nálevková, vstup zdarma 16.30



Dům umění, nám. Př. Otakara II. č. 38

Petr Veselý – Formáty

Brněnský umělec se věnuje především malbě

a kresbě, pracuje rovněž s objekty a textem

vernisáž výstavy ve středu 9. ledna v 18 h