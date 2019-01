České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Středa 9. ledna 2019



KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Aquaman 17.15

Bohemian Rhapsody 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Don G/Mozart – Gazzaniga – Moliére; hudební komedie 19



POŘADY

Malé divadlo, Hradební 18

Projekt LiStOVáNí; scénické čtení z knihy Michala Kašpárka Hry bez hranic 21



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Drátkování pro začátečníky; seznámení a vyzkoušení zajímavé

řemeslné techniky, jejíž základy předvede Jaroslava Nálevková,

vstup zdarma 16.30



Centrum Krajinská 40a

Trojčení

Umčo na pohodu; kroužek pro děti ve věku 9 – 13 let, které se chtějí

naučit základy klasických a moderních výtvarných technik 16 – 17.30



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Promítání dokumentu Běžci v Keni 19



Státní zámek

Zimní prohlídková trasa/ temperované prostory,

prohlídky od 2. 1. do 31. 3., úterý – neděle od 9 do 16 h



VÝSTAVY

České Budějovice

Dům umění, nám. Př. Otakara II. č. 38

Petr Veselý – Formáty

Brněnský umělec se věnuje především malbě

a kresbě, pracuje rovněž s objekty a textem

vernisáž výstavy ve středu 9. ledna v 18 h



Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2

Putovní výstava Jsem pěstoun/fotografie pěstounů s vyjádřením,

co pro ně pěstounství znamená, jak ovlivňuje jejich život

zahájení výstavy ve středu 9. ledna v 15.30 h



BRUSLENÍ

Budvar aréna

Veřejné bruslení 17 – 19



PLAVÁNÍ

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany

Plavecký bazén v ZŠ

Plavání pro veřejnost 17.30 – 21



Čtvrtek 10. ledna 2019



České Budějovice

Koncertní síň Otakara Jeremiáše, Kněžská 6

Jihočeská filharmonie a Český filharmonický sbor Brno,

sbormistr a dirigent Petr Fiala 19



Jihočeská vědecká knihovna, pobočka Rožnov, Lidická 240

Odpoledne pro chytré hlavičky/deskové hry, hlavolamy apod.,

vybranou hru je možné si vypůjčit 15 – 18