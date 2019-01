České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Úterý 22. ledna 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Bohemian Rhapsody 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Utop se, nebo plav 15

Bohemian Rhapsody 17.30

Zrodila se hvězda 20.15



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Čína?! – přednáška cestovatele Jakuba Vengláře;

v „Říši středu“ mají vše a také spoustu věcí, o kterých jste raději nikdy

nechtěli slyšet; vstupné zdarma 17



Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Přednáška a vzpomínky Evy Kordové nazvané V práci a vědění jest naše spasení

aneb Co ještě nebylo řečeno a co vás ještě zajímá vážící se ke 150. výročí

založení budějovického Gymnázia J. V. Jirsíka 17



Centrum Krajinská 40a

Trojčení

Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády tvoří s keramickou hlínou 16 – 17.30

Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20



Domov pro seniory Máj, Větrná 13

Bezplatné testování paměti a sociální poradenství;

koná se vždy v úterý a ve čtvrtek 12 – 15



Včelná, Kulturní dům

Na tanečním večeru, který pravidelně každé úterý pořádá místní Senior klub,

bude k tanci a poslechu vyhrávat kapela Lipenka; zváni jsou nejen senioři,

vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30



Trhové Sviny

Loutkový sál kulturního domu

Cestovatelské promítání

Po africkém Maroku, zemi Berberů, provede Petr Pavliska,

vstupné 70 Kč, senioři a studenti 35 Kč 18



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Sokolský ostrov

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany, bazén v základní škole 19 – 21



VÝSTAVY

České Budějovice

Radniční výstavní síň

České Budějovice štětcem Jana Rafaela Schustera;

originály obrazů, na nichž autor ztvárnil České Budějovice,

jsou doplněny fotografiemi současného stavu/do 11. února



Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2

Putovní výstava Jsem pěstoun v rámci projektu Hledáme rodiče

Fotografie pěstounů s vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená,

jak ovlivňuje jejich život/ do 25. ledna, otevřeno út, čt, pá 8 – 14 h, st 8 – 17 h



Středa 23. ledna 2019



Českobudějovičtí turisté naplánovali na středu 23. ledna výlet „Kolem Lužnice“.

Vlakem v 9.03 h odjedou přes Veselí nad Lužnicí do Lužnice.

Odtud se vydají kolem Lužnice a rybníků do Třeboně, ujdou asi 10 km. Připojíte se?



České Budějovice

Divadlo U Kapličky, Husova 45

Mátový nebo citron?/ komedie 19



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Pořad Cestujeme po světě; o Madeiře bude vyprávět D. Lubinská 17