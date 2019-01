České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pondělí 21. ledna 2019



KINA

Trhové Sviny

Kursk/film o katastrofické události v roce 2000

na palubě jaderné ponorky 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Oni a Silvio/italský film 17

Bohemian Rhapsody/ americko-britský životopisný hudební film 20



Multikino CineStar IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.30, 17.15, 20

Raubíř Ralf a internet 3D dabing 15.45

Aquaman dabing 15.30, 18.20, 20.45, 21.10

Bumblebee dabing 13.45, 18.30, 20.40

Cena za štěstí 15.30, 17.30, 19.40, 21.45

Čertí brko 13.15, 16.15

Husí kůže 2: Ukradený Halloween dabing 14.10, 16.10, 18.10

Kursk titulky 19, 21.30

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 13.10, 13.45, 15.10, 17.10

Raubíř Ralf a internet dabing 13.20, 14, 16.30, 18.15

Robin Hood titulky 19.10, 21.45

Skleněný titulky 15.50, 18.30, 21.10

Znovu ve hře titulky 21



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman dabing 17.50, 20.50

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 13

Bohemian Rhapsody titulky 15, 18, 20, 21

Cena za štěstí 14.40, 19.20, 21.20

Čertí brko 13.30

Husí kůže 2: Ukradený Halloween dabing 13.30, 15.30, 16.30

Kursk titulky 17.40, 20.10

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 14.40, 15.40, 16.40

Raubíř Ralf a internet dabing 13, 14, 15.20, 16.50

Robin Hood titulky 18.30, 21

Skleněný titulky 17.30, 18.40, 20.10, 21.20

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 13



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Elity/dokumentární drama 19



DK Metropol, Senovážné náměstí

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta/komická opera 19



POŘADY

Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Lenoška Iva Šmoldase, nahrávka pořadu, hosté: zpěvačka a herečka

Hana Křížková, publicistka, spisovatelka a pedagožka Marie Formáčková,

vstupné 100 Kč 18



VÝSTAVY

České Budějovice

Kino Kotva, předsálí

Výstava fotografií Michaely Kročákové Vyprávěj potichu

a Libora Sakmaryho Kráčím bez hnutí/do 8. března



Úterý 22. ledna 2019



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Čína?! – přednáška cestovatele Jakuba Vengláře;

v „Říši středu“ mají vše a také spoustu věcí, o kterých jste raději

nechtěli nikdy slyšet; vstupné zdarma 17



Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Národopisné sdružení

V práci a vědění jest naše spasení aneb

Co ještě nebylo řečeno a co vás ještě zajímá;

vzpomínky Evy Kordové vážící se k historii Gymnázia J. V. Jirsíka,

prvního českého gymnázia v Českých Budějovicích 17





Kam a kdy si v pondělí 21. ledna 2019

můžete přijít vypůjčit knihy



České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna

Lidická tř. č. 1 8.30 – 18

Na Sadech 27

dospělí 8.30 – 18

děti 12 – 18

Pobočky Čtyři Dvory, Suché Vrbné, Vltava, Rožnov 8.30 – 18



Trhové Sviny

Městská knihovna 8 – 11, 12 – 16



Borovany

Knihovna Augustina Dubenského 9 – 12, 13 – 18



Ledenice

Městská knihovna 11.30 – 18



Nové Hrady

Městská knihovna 9 – 11.30, 12 – 18



Lišov

Městská knihovna 9 – 11, 12 – 17.30



Týn nad Vltavou

Městská knihovna

Oddělení pro dospělé 9 – 12, 13 – 18



Zliv

Městská knihovna 8 – 11.30, 13 – 18





Svoz vánočních stromků



České Budějovice – Vánoční stromky začala svážet společnost FCC

České Budějovice 2. ledna, svoz potrvá do 18. února podle následujícího harmonogramu:



Pondělí – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Úterý – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

Středa – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice

Čtvrtek – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pátek – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé