České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Mrlina

Čtvrtek 24. ledna 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Narušitel 20



Trhové Sviny

Favoritka 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Cesta vede do Tibetu 16

Bohemian Rhapsody 17.30

Favoritka 20.15



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman dabing 17.50, 20.50

Bohemian Rhapsody titulky 14.10, 17, 19.50

Bumblebee dabing 18.40

Cena za štěstí 20.30

Favoritka titulky 17.30, 20, 21

Husí kůže: Ukradený Halloween dabing 13.30, 15.30

Kursk titulky 21.20

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 14, 16

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 13.10, 15, 16.50

Psí domov dabing 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 18.20, 20.20

Raubíř Ralf a internet dabing 13, 13.50, 15.20, 16.10

Robin Hood titulky 18

Skleněný titulky 17.30, 18.40, 20.10



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.30, 17.15, 20

Aquaman dabing 15.30, 18.20, 21.10

Cena za štěstí 19.30, 21.40

Čertí brko 13.15

Favoritka titulky 13.10, 17.40, 20.10

Husí kůže 2: Ukradený Halloween dabing 14.10

Kursk titulky 21.10

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 13.30, 15.30, 17.30

Narušitel 15.40, 19, 21

Ovečka a vlci: Velká bitva dabing 13, 15, 17

Psí domov dabing 13, 15, 17, 19

Raubíř Ralf a internet dabing 13, 13.40, 15.30, 16.10, 18.40

Robin Hood titulky 21

Skleněný titulky 16.10, 18, 18.50, 20.40, 21.30



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Pane, vy jste vdova!/komedie 19



KONCERTY

DK Metropol, divadelní sál, Senovážné náměstí

Bernarda Bobro (soprán) & Jihočeská filharmonie,

dirigent Jan Talich 19



POŘADY

Kavárna Vlnna

Sokolský ostrov 1

Švýcarsko lehkou turistikou/po trasách vlaků a po turistických zajímavostech

provede Kamil Krupka, doplněno fotografiemi, vstupné 50 Kč 18



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Pořad Spisovatelé do knihoven: Anna Bolavá

Za prozaickou prvotinu Do tmy získala cenu Magnesia Litera,

její poslední román Ke dnu byl rovněž nominován na uvedenou cenu,

vstup zdarma 18.30



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Vesmír pro mrňata (děti ve věku 3 – 6 let); pořad v kinosále 16.30



Borek, Kulturní dům

Senior klub, k tanci a poslechu zahraje kapela Ševětínka 18



Nové Hrady

Kulturně-spolkový dům

Cestovatelsko-květinové promítání a povídání s Pavlem Chloubou,

vstupné 30 Kč 18



Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Jan Palach/přednáška Jakuba Jareše 18



PLAVÁNÍ

Borovany, bazén v základní škole 17 – 21



České Budějovice

Sokolský ostrov

Plavecký stadion 7 – 21.45



Pátek 25. ledna 2019



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Začíná 3. ročník hudebního cyklu Večery S;

vystoupí kapela Rybníkáři, písničkářka Kamila Máčová

a skupina Flow Track 19