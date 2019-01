České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Úterý 29. ledna 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Bumblebee/americký dobrodružný film 18



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Kursk 15

Favoritka 17.30

Bohemian Rhapsody 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

Kalifornská mlha/ hra 19.30



KONCERTY

Klub K2, Sokolský ostrov 1

All Starś Night

DJ Mistrgal 21



POŘADY

Centrum Krajinská 40a

Trojčení

Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády

tvoří s keramickou hlínou 16 – 17.30

Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20



Domov pro seniory Máj, Větrná 13

Bezplatné testování paměti a sociální poradenství;

koná se vždy v úterý a ve čtvrtek 12 – 15



Včelná, Kulturní dům

Na poslední lednové úterý připravil Senior klub taneční večer,

na kterém bude vyhrávat kapela Správná pětka; zváni jsou nejen senioři,

za vstupné zaplatíte 50 Kč 17.30 – 21.30



VÝSTAVY

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Goethe a jihočeská šlechta; výstava o setkání slavného básníka

s Buquoyi, Černíny, Paary a Schwarzenbergy/ do 31. ledna



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27

POP ART; Jack Reyes – výstava obrazů/do 28. února

Otevřeno pondělí – pátek 8.30 – 18, sobota 9 – 12 h



PLAVÁNÍ

Borovany, bazén v základní škole 19 – 21



České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



Středa 30. ledna 2019



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Divadelní spolek J. K. Tyl

A je to v pytli!/premiéra;

hra plná komplikací a množství nečekaných prekérních situací 19



Jihočeská vědecká knihovna, Suché Vrbné, Železničářská 12

Trénink paměti a pozornosti/v přednášce Heleny Žahourové

se mj. naučíte jednu ze základních paměťových technik 17



Kostel sv. Anny

Kněžská 6

Divadlo Minaret Praha: Skřítci v údolí/fantazijní hudební pohádka 10