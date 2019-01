České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Středa 30. ledna 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Favoritka 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Narušitel 15.30

Zrodila se hvězda 17.30

Složka 64 20.15



DIVADLA

Kostel sv. Anny

Kněžská 6

Divadlo Minaret Praha: Skřítci v údolí/fantazijní hudební pohádka 10



Divadlo U Kapličky

Husova 45

A je to v pytli!/30. ledna a 6. února představení zrušeno z důvodu nemoci,

vstupné za zakoupené vstupenky se vrací v místě nákupu, nejpozději do 30 dnů



Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Václav Havel: Pokoušení

Slavná parafráze Fausta 19



Malé divadlo, Hradební 18

Jiří Šesták: Antičtí řečníci/z cyklu Ke kořenům;

ukázky z děl řeckých filozofů a řečníků, které budou konfrontovány

s ukázkami z projevů našich současných řečníků 18.30



KONCERTY

DK Metropol, divadelní sál

Senovážné nám.

Jihočeská filharmonie & Richard Galliano – akordeon,

dirigent Jan Talich; Od Debussyho až po Edith Piaf 19



POŘADY

Centrum Krajinská

40a, Trojčení

Umčo na pohodu/ kroužek pro děti ve věku 9 – 13 let,

které se chtějí naučit základy klasických a moderních výtvarných technik

(malba, kresba, ruční grafika apod.) 16 – 17.30



Jihočeská vědecká knihovna, Suché Vrbné, Železničářská 12

Trénink paměti a pozornosti/v přednášce Heleny Žahourové se mj.

naučíte jednu ze základních paměťových technik 17



Hrad Nové Hrady

Zimní prohlídky

Konají se do 31. 3. vždy ve středu a v pátek od 13 h;

při speciální prohlídce uvidíte byt panského úředníka, knihovnu

a buquoyský rodinný archív



VÝSTAVY

Radniční výstavní síň

České Budějovice štětcem Jana Rafaela Schustera;

originály obrazů, na nichž autor ztvárnil České Budějovice,

jsou doplněny fotografiemi současného stavu/do 11. února



PLAVÁNÍ

Borovany

Bazén v základní škole 17.30 – 21



České Budějovice

Plavecký stadion 7– 21.45



BRUSLENÍ

Budvar aréna

Veřejné bruslení 17 – 19



Čtvrtek 31. ledna 2019



Nemocnice, vstupní hala

Zdravý den; zdravotně-edukační akce, která upozorní

na důležitost očkování a dodržování základů hygieny,

měření tlaku krve, hodnot BMI apod. 9 – 13



DK Metropol, Senovážné náměstí

Giuseppe Verdi: Trubadúr/ drama osudné záměny identity, derniéra 19