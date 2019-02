České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Pátek 1. února 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Dámská jízda s filmem Ženy v běhu 20



Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Ženy v běhu 19



Trhové Sviny

Ženy v běhu 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Favoritka 15.30

Ženy v běhu 18 a 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

L. N. Tolstoj: Kreutzerova sonáta/hra 19.30



Malá scéna/DK Metropol, Senovážné nám.

Muzikál Zaslaná pošta;

v pátek 1. a v sobotu 2. února představení zrušeno ze zdravotních důvodů,

vstupné se vrací v místě nákupu vstupenek nejpozději do 30 dnů



POŘADY

Restaurace Beseda

Hudební večery s živou hudbou – kapela Star

v pátek 1. a v sobotu 2. února od 20.30 h



Včelná, Kulturní dům

29. ročník Obecního plesu; hrát bude kapela CITY CB,

předtančení, bohatá tombola, losovat se budou vstupenky

o hodnotné ceny, možná přijde i kouzelník 19.30





Nové Hrady

Za novohradskými gryfy – muzejní vycházka pro školáky i dospělé,

sraz u kašny na náměstí 13



VÝSTAVY

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Horizontály a vertikály

Výstava dvou jindřichohradeckých umělců:

Vladimíra Noska, tvůrce koláží, a sochařky Anny Krninské

vernisáž 18



Borovany

Výstavní síň kláštera

Rok ve školce/výstava výtvarných prací, vstup zdarma/od 1. do 27. 2.



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany, bazén v základní škole 17 – 21



BRUSLENÍ

Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion 17 – 18.45



České Budějovice

Budvar aréna

Bruslí se od 1. do 10. února vždy od 16 do 18 h





VÍKENDOVÉ TIPY - na 2. a 3. února 2019



Nesměň – Tradiční bál, který připravil Sbor dobrovolných hasičů,

se koná v sálech školy, vyhrávat bude kapela Pavla Havlíka - sobota 2. února od 20 h



České Budějovice

DK Metropol, společenský sál

23. benefiční ples Rotary klubu, hraje Třeboňský lázeňský symfonický orchestr

a Bing Band Vladislava Brože – Praha, výtěžek bude věnován na klimatizaci

rehabilitačního bazénu v českobudějovickém Centru Arpida - sobota 2. února od 20 h



Trhové Sviny

Taneční sál kulturního domu:

XV. ples dobré vůle, k tanci i poslechu zahraje hudební skupina Obzor,

předtančení, tombola, dražba a další program, vstupné 130 Kč

sobota 2. února od 19 h



Nuzice, Kulturní dům

Dětský maškarní bál: dětská diskotéka, soutěže,

vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč - sobota 2. února od 14 h



České Budějovice

DK Metropol, společenský sál

Burza sběratelů - neděle 7 – 12



Budějovičtí členové Klubu českých turistů připravili na sobotu 2. února

výlet s návštěvou Muzea čokolády, případně lega v Táboře. Vlak odjíždí v 8.01 h,

zájemci jsou zváni.