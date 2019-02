České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Pondělí 4. února 2019



KINA

České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Psí domov 14

Bohemian Rhapsody 16

Cesta vede do Tibetu 18.45

Ženy v běhu 20.15



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman dabing 17, 20

Bohemian Rhapsody titulky 14.50, 17.40, 20.30

Bumblebee dabing 14

Čertí brko 16.20

Husí kůže: Ukradený Halloween dabing 11

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 12.50

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 11, 12.10, 13

Psí domov dabing 11.20, 13.20, 15.20, 17.30, 19.30

Raubíř Ralf a internet dabing 12, 13, 14.30, 15.30

Skleněný titulky 18, 20.40

Ticho před bouří titulky 18.30, 20.45, 21.30

Úniková hra titulky 14.50, 17, 19.10, 21.20

Ženy v běhu 11, 11.50, 13, 14, 15, 16, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 21.30



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.40, 17.20, 20.10

Aquaman dabing 15.10, 18

Čertí brko 11

Favoritka titulky 21.15

Husí kůže: Ukradený Halloween dabing 11.15

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 11.20, 12.20, 18.30

Narušitel 14.20

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 12.15, 13.15, 14

Psí domov dabing 11, 12.20, 13, 15, 17, 19.10

Raubíř Ralf a internet dabing 11.30, 13.10, 14, 16.30

Skleněný titulky 19, 21.40

Ticho před bouří titulky 15.50, 18.10, 20.30

Úniková hra titulky 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 21, 22

Ženy v běhu 12.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 20, 21



KONCERTY

Trhové Sviny

Sál kulturního domu

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek 19



POŘADY

České Budějovice

Národní památkový ústav, Senovážné nám.

Kniha Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších jindřichohradeckých inventářích

Přednáška s uvítáním knihy; přednášet budou její autorky Eva Lukášová a Věra Smolová,

vstup zdarma 16.30



Radnice

Nám. Přemysla Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem,

sraz v Turistickém informačním centru 10.15 – 11



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 10 – 21.45



Borovany

Bazén v základní škole je od 4. do 10. února uzavřen z důvodu asanace



BRUSLENÍ

České Budějovice

Budvar aréna

Bruslí se od 1. do 10. února vždy od 16 do 18 h



Úterý 5. února 2019



Jihočeské muzeum

Barokní sál, 1. patro

Autogramiáda týmu ČEZ Motor České Budějovice včetně vedení klubu 16

Prohlédnout si můžete i hokejovou výstavu,

vstup do muzea bude od 15.30 do 17.30 h zdarma



Horká vana, Česká 7

Science Café – věda jako dobrodružství

Bahňáci – rekordmani v ptačí říši/přednáší zoolog Vojtěch Kubelka,

vstupné dobrovolné 18