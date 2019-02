České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Úterý 5. února 2019



KINA

České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Earth: Den na zázračné planetě 14

Psí domov 16

Ženy v běhu 18

Zrodila se hvězda 20



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman dabing 17, 20

Bohemian Rhapsody titulky 14.50, 17.40, 20.30

Bumblebee dabing 14

Čertí brko 16.20

Husí kůže: Ukradený Halloween dabing 11

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 12.50

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 11, 12.10, 13

Psí domov dabing 11.20, 13.20, 15.20, 17.30, 19.30

Raubíř Ralf a internet dabing 12, 13, 14.30, 15.30

Skleněný titulky 18, 20.40

Ticho před bouří titulky 18.30, 20.45, 21.30

Úniková hra titulky 14.50, 17, 19.10, 21.20

Ženy v běhu 11, 11.50, 13, 14, 15, 16, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 21.30



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.40, 17.20, 20.10

Aquaman dabing 15.10, 18

Čertí brko 11

Favoritka titulky 21.15

Husí kůže 2: Ukradený Halloween dabing 11.15

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 11.20, 12.20, 16.30

Narušitel 14.20

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 12.15, 13.15, 14

Psí domov dabing 11, 12.20, 13, 15, 17, 19.10

Raubíř Ralf a internet dabing 11.30, 13.10, 14, 16.30

Skleněný titulky 19, 21.40

Složka 64 titulky 18.30, 21

Ticho před bouří titulky 15.50, 18.10

Úniková hra titulky 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 21, 22

Ženy v běhu 12.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 20, 20.30, 21



KONCERTY

mcFabrika, Jeronýmova 6

Roman Tomeš – Navěky tour 2019

Muzikálový zpěvák a herec vyjíždí na své první klubové turné

s vlastním autorským debutovým albem Navěky 20



POŘADY

Jihočeské muzeum

Barokní sál, 1. patro

Autogramiáda týmu ČEZ Motor České Budějovice včetně vedení klubu 16

Prohlédnout si můžete i hokejovou výstavu, vstup do muzea je

od 15.30 do 17.30 h zdarma



Horká vana, Česká 7

Science Café – věda jako dobrodružství

Bahňáci – rekordmani v ptačí říši/přednáší zoolog Vojtěch Kubelka,

vstupné dobrovolné 18



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, dětské odd.

Dopoledne pro nejmenší; koná se každé první úterý v měsíci 9 – 12



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Vesmír pro mrňata; prázdninový pořad v kinosále pro rodiny s dětmi

od 3 do 6 let; jednotné vstupné 50 Kč 10



Včelná, Kulturní dům

Místní Senior klub připravil taneční večer s kapelou Václavanka,

vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30



BRUSLENÍ

České Budějovice

Budvar aréna

Bruslí se od 1. do 10. února vždy od 16 do 18 h



Středa 6. února 2019

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Začínáme šít; zájemci se dozvědí a naučí, jak si poradit

s jednoduchými opravami oděvů, a to při šití na stroji nebo v ruce 16.30



Pod Papouščí skálou se ve středu 6. února projdou českobudějovičtí turisté.

Vlakem do Kájova odjedou v 8.13 h. Odtud povede trasa přes Kladné, Němče, Větřní

a podél Vltavy (pod Papouščí skálou) do Českého Krumlova –

v Klášterech si prohlédnou výstavu Sůl nad zlato. Celkem ujdou asi 11 km.

Všichni zájemci jsou vítáni.