České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Středa 6. února 2019



KINA

Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Husí kůže 2: Ukradený Halloween 19



Týn nad Vltavou

Psí domov 18



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 13.30

Psí domov 15.30

Bohemian Rhapsody 17.30

Ženy v běhu 20.15



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

Přisámbůh!/ostrá černá komedie 19.30



Divadlo U Kapličky

Husova 45

A je to v pytli!/ představení od 19 h zrušeno z důvodu nemoci



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Začínáme šít s Helenou Randlovou; základní tipy a rady, jak si upravit oblečení,

rezervace míst na kubatova@cbvk.cz 16.30



Beseda, Na Sadech 18

Čaje v Besedě 17



Music club Slavia

Jirsíkova 2

Burza vinylových desek s poslechem hudby 18 – 21



Centrum Krajinská 40a

Trojčení

Umčo na pohodu/ kroužek pro děti ve věku 9 – 13 let,

které se chtějí naučit základy klasických a moderních výtvarných technik

(malba, kresba, ruční grafika apod.) 16 – 17.30



Hrad Nové Hrady

Zimní prohlídky

Konají se do 31. 3. vždy ve středu a v pátek od 13 h;

při speciální prohlídce uvidíte byt panského úředníka, knihovnu

a buquoyský rodinný archív



Zoo Dvorec

Tip na prázdninový výlet: do 10. února čeká děti poznávací cesta po zoo s odměnou,

dílničky, malování, těšit se mohou na komentovaná krmení 11 – 16



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



BRUSLENÍ

České Budějovice

Budvar aréna

Bruslí se od 1. do 10. února vždy od 16 do 18 h



VÝSTAVY

Radniční výstavní síň

České Budějovice štětcem Jana Rafaela Schustera;

originály obrazů, na nichž autor ztvárnil České Budějovice, jsou doplněny

fotografiemi současného stavu/do 11. února



Borovany

Výstavní síň kláštera

Rok ve školce/výstava výtvarných prací dětí z MŠ Borovany/do 27. 2.



Čtvrtek 7. února 2019

České Budějovice

Literární kavárna

Měsíc ve dne, Nová 3

Slavnostní prezentace knihy rozhovorů Moje stoleté Československo

publicisty Radka Gálise, ukázky z knihy přečte člen činohry Jihočeského divadla

René Šmotek, vstup zdarma 18





Kam a kdy si můžete ve středu 6. února přijít půjčit knihy



České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna

Lidická 1 8.30 – 18

Na Sadech 27

dospělí 8.30 – 18

děti 12 – 18

Pobočky Čtyři Dvory, Suché Vrbné, Vltava, Rožnov 8.30 – 18



Týn nad Vltavou

Městská knihovna

dospělí 9 – 12, 13 – 17



Zliv

Městská knihovna

odd. pro mládež 13 – 16



Borovany 9 – 12, 13 – 18



Ledenice 9 – 11, 11.30 – 15



Nové Hrady 9 – 11.30, 12 – 16



Horní Stropnice 12.30 – 16.30