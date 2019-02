Úterý 19. února 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Chvilky/představení pro seniory 10



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Na střeše 15.45

Ženy v běhu 17.45

Dny slovenské kultury

Tlumočník/roadmovie; dva staří pánové cestují Slovenskem,

aby poznali pravdu o vlastní minulosti.

Hrají Jiří Menzel a Peter Simonischek, vstupné 90 Kč 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Pane, vy jste vdova!/komedie 19



DK Metropol, Senovážné nám.

Zpívání v dešti/ muzikál 19



POŘADY

Domov pro seniory Máj, Větrná 13

Testování paměti a sociální poradenství;

koná se vždy v úterý a ve čtvrtek 12 – 15



Centrum Krajinská 40a, Trojčení

Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády tvoří

a experimentují s keramickou hlínou 16 – 17.30

Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20



Čihovické kulturní centrum Špejchar klub

(u Týna nad Vltavou)

Přednáškový cyklus

30. výročí svatořečení sv. Anežky České, přednáší František Reichel 18



Včelná, Kulturní dům

Na taneční večer zve nejen seniory pořádající Senior klub,

hrát bude kapela Lipenka, vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30



VÝSTAVY

Galerie Nahoře/DK Metropol, Senovážné nám.

Dny slovenské kultury

Ti druzí. Výstava Silvie Girmalové, mladé slovenské fotografky,

absolventky Katedry fotografie VŠVU v Bratislavě

vernisáž v úterý 19. února v 17 h



Esse Shop Gallery Space, Kanovnická 7

L'udmila Žilková/Mila Zila – Ornaments & Lovers

Výstava tvorby mladé slovenské designérky skla

vernisáž v úterý 19. února v 18.30 h



Hala atria radnice – vchod č. 3

Partnerské město Nitra na fotografiích/výstava

u příležitosti 25. výročí uzavření smlouvy o partnerství

mezi Českými Budějovicemi a Nitrou



Radniční výstavní síň

Miro Švolík Hovory k sobě –průřez tvorbou slovenského fotografa/ do 8. března



Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Tradiční výstava orchidejí, bromélií, sukulentů a jiných exotických rostlin a hmyzu/

do 24. 2., otevřeno od 9 do 17.30 h



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion

Sokolský ostrov 7 – 21.45



Borovany, bazén v základní škole 19 – 21



Středa 20. února 2019



České Budějovice

Kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova 4

Dny slovenské kultury

Mše svatá ve slovenském jazyce, bohoslužbu povede

rektor kostela Peter Madár 18



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Divadelní spolek J. K. Tyl: Světáci 19



Českobudějovické vily nazvali vycházku ve středu 20. února v délce 6 km,

která je určena přednostně pro zájemce o vlastivědu, členové Klubu českých turistů.

Sraz je v 9.20 h na zastávce autobusu č. 11 Mladé – točna.