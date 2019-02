Čtvrtek 21. února 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Úhoři mají nabito 20



Trhové Sviny

Všichni to vědí 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Ženy v běhu 16 a 18

Úhoři mají nabito 20



Multikino CineStar, IGY Centrum

Alita: Bojový Anděl titulky Atmos 20.10

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.15

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 21.15

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 13.50, 16.10

Alita: Bojový Anděl dabing 14, 16.30, 19

Jak vycvičit draka 3 13.15, 15, 15.30, 17.45

LEGO příběh 2 dabing 14.30, 16.50

Léto s gentlemanem 16.40, 18.50

Mrazivá pomsta titulky 19.10, 21.40

Na střeše 14.30

Potomek titulky 21.30

Psí domov dabing 13, 14

Úhoři mají nabito 14.20, 16.30, 18.40, 20.50

Úniková hra titulky 21

Všichni to vědí titulky 18.30, 20

Ženy v běhu 13.10, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20, 19.45, 20.30, 22



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 17

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 14.45

Alita: Bojový Anděl dabing 13.45, 16.15, 20

Bohemian Rhapsody titulky 19.40

Jak vycvičit draka 3 13.30, 14.15, 15.45, 16.30, 18

LEGO příběh 2 dabing 13, 15.20, 17.40

Léto s gentlemanem 18.50, 20.15

Mrazivá pomsta titulky 18.45, 21.15

Na střeše 14.20

Psí domov dabing 18.50

Raubíř Ralf a internet dabing 13.30

Úhoři mají nabito 16.30, 18.40, 20.50

Všichni to vědí titulky 17.50, 20.30

Ženy v běhu 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 21



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Filmový klub Canopus

Signum Laudis – psychologické válečné drama,

jednotné vstupné 30 Kč 18



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Saturnin/peotická komedie 19



DK Metropol, Senovážné náměstí

G. Verdi: La traviata/ romantická opera 19



KONCERTY

Kostel sv. Anny

Kněžská 6

Jihočeská filharmonie a Roman Janál/baryton,

dirigent Jan Talich 19



POŘADY

Dny slovenské kultury

Masné krámy

L'udová hudba bratov Wimmerovcov 19 – 22



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Perly Rumunska; vydáte se po stopách hraběte Drákuly,

zemí krásných hor, hradů, klášterů i vesniček 14



Jihočeská vědecká knihovna, Vltava

Velká knižní loupež

Děti budou pátrat po zloději knih a pomohou vyluštit záhadu století;

pátrání bude po celé odpoledne, zapojit se bude možné kdykoliv,

vstupné zdarma 14 – 18



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27

Batolata v knihovně/ dopolední setkání se čtením, pohybem

a hrami 10 – 11.30



Týn nad Vltavou

Městská galerie

Komentovaná prohlídka výstavy Vladimíra Noska a Anny Krninské

Horizontály a vertikály, vstup volný 16



Borek, Kulturní dům

Senior klub, k tanci a poslechu bude vyhrávat kapela Minimax 18



Nové Hrady

Vinárna Kousek

Přednáška o vínu/ pořádá Senior klub 13



Nové Hrady

Kulturně-spolkový dům

Přírodní perly v kraji pod Mandlsteinem/

přednáška Milana Koželuha bude spojena s promítáním 18



VÝSTAVY

České Budějovice

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Tradiční výstava orchidejí, bromélií, sukulentů a jiných exotických rostlin

a hmyzu/do 24. 2., otevřeno 9 – 17.30



PLAVÁNÍ

Plavecký stadion, Sokolský ostrov 7 – 21.45



Borovany, bazén v základní škole 17 – 21



Pátek 22. února 2019



Dny slovenské kultury

České Budějovice

DK Metropol, divadelní sál, Senovážné nám.

Divadlo Na Jezerce: Mark Leiren-Young: Shylock,

v hlavní roli Milan Kňažko 19



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Vraždy a něžnosti/komedie

v pátek 22. a v sobotu 23. února od 19 h