Pátek 22. února 2019



KINA

Trhové Sviny

Všichni to vědí 19.30



Lišov, Kino Svět

Carmen; záznam opery 20



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Ženy v běhu 16 a 18

Bohemian Rhapsody 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Zavolejte Jeevese/ komedie 19



DK Metropol, divadelní sál, Senovážné nám.

Divadlo Na Jezerce: Mark Leiren-Young: Shylock,

v hlavní roli Milan Kňažko 19



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Vraždy a něžnosti/komedie

v pátek 22. a v sobotu 23. února od 19 h



KONCERTY

Divadlo U Kapličky Husova 45

Večery S – vystupují hudebníci z oblasti folk, country a příbuzných žánrů;

Josef Pelán, Pavel Zajíc & Luboš Hrdlička a kapela Lakomá Barka 19



Music Club Slavia

Jirsíkova 2

Sistrum + No Stress 20.30



POŘADY

U příležitosti Mezinárodního dne průvodců se v pátek 22. února

budou konat komentované prohlídky Českých Budějovic, a to od 9 do 13 h

(každou celou hodinu). Sraz účastníků je před radnicí na náměstí Přemysla Otakara II.



Dny slovenské kultury

Horká vana, Česká 7

Cestování po Mariánských poutních místech na Slovensku/

beseda s cestovatelkou Evou Veselou 17



Malý pivovar

Klub slovenských dotyků České Budějovice – Radek Žalud; beseda a koncert 17



Masné krámy

L'udová hudba bratov Wimmerovcov 19 – 22



Sokolovna, Sokolský ostrov

Sokolské šibřinky – maškarní ples pro dospělé ve stylu

Svět filmových hvězd, hraje kapela Kocourovo kartáč 20 – 02



Jihočeská vědecká knihovna, Čtyři Dvory

Čtenářský klub pro mladší školáky 14 – 15



Restaurace Beseda

Na Sadech

Hudební večery, hraje Situace, vstupné 60 Kč

v pátek 22. a v sobotu 23. února od 20.30 h



Týn nad Vltavou

Městská galerie

Výtvarná kuchyňka k výstavě Vladimíra Noska a Anny Krninské,

vstupné 30 Kč 13 – 17



Vrábče, kulturní dům

Ples příšer – přijďte nejlépe v příšerném kostýmu, hraje Slakers,

rovněž tombola prý bude příšerná, vstup dobrovolný 19.30



BRUSLENÍ

Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion 17 – 18.45



MASOPUSTY

Sobota 23. února 2019



Kojákovice – sraz masek v 9 h, zábava od 19 h v hasičské klubovně,

hrát bude Venkovanka, bohatá tombola



Údolí u Nových Hradů – masopustní veselí pořádá SDH Údolí, začátek v 8 h



Včelná – 2. ročník včelenského masopustu, sraz účastníků v 10 h před restaurací

U Kaštanu, masky jsou vítány



Ples rybářů

Týn nad Vltavou – Na rybářském plesu v sobotu 23. února od 19.30 h v Sokolovně

oslaví vltavotýnští rybáři 100 let, zahraje Relaks, bude i bohatá tombola