MASOPUSTY

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice pořádá v sobotu masopustní koledu. Začátek v 8 h před hospodou, večer věneček.V dosahu MHD, linka č. 11.



V 8.30 h požádají v sobotu starostu o povolení ke koledě účastníci tradičního masopustu v Komařicích. Večer se uskuteční tradiční zábava ve Střížově s kapelou B Quintett. Pořádá SDH Komařice.



Společný masopustse koná v sobotu v Hartmanicích a Horním Bukovsku. Průvod vyjde v 8 h v Hartmanicích, ve 13 h přejíždí koňským spřežením do Horního Bukovska. Masky doprovází Hartmanická muzika.



Tradiční masopustní průvod se uskuteční v sobotu v Ločenicích. Koledníci se vydají v 8 h od obecního úřadu, ve vsi bude k vidění až do pozdního odpoledne.



Staročeský masopust se koná v neděli od 9 h v Sedle a Stradově (růžičková koleda s kapelou Zdeňka „Babouka“ Voráče) a Polžově (slaměná koleda s doprovodem Mladé kapely). Setkání obou koled na návsi v Sedle přibližně ve 13 h. Večer zábava U Kocoura. Pořádají hasiči. Večer se koná věneček v sále restaurace pod Ločenickým vrchem.





DALŠÍ AKCE

Třiadvacáté setkání harmonikářů se uskuteční v sobotu od 13 hodin v sále u hasičské zbrojnice v Homolích. Vstupné 70 korun.



Herečku, novinářku, satiričku a moderátorku Zuzanu Bubílkovou můžete vidět v sobotu v Sokolovně v Kamenném Újezdu. Bude vyprávět své příhody, vzpomínat i odpovídat na otázky publika. Pořad začne v 17.30 h. Vstup 100 Kč.



Čtyřiadvacátý ročník Jihočeské výstavy psů se koná v sobotu od 7.30 do 16.30 h na Výstavišti České Budějovice. Základní vstupné činí 40 Kč, zlevněné polovinu.



Inspirativní řečníci se představí při oficiální odnoži konference TED zvané TEDxBudweis, která se dotýká různorodých témat. Koná sev sobotu od 16 h v Aule Jihočeské univerzity.