Pondělí 4. března 2019



Kina

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Co jsme komu zase udělali? 16

Ženy v běhu 18

Zrodila se hvězda 20



Kino Sokolovna Týn nad Vltavou

Bohemian Rhapsody 19.30



Trhové Sviny

Ženy v běhu 19.30



Výstava

Borovany

Výstavní síň kláštera

Vernisáž výstavy fotografií Novohradsko – Doudlebsko 18



Jak na daně

Nejasnosti při vyplňování daňových přiznání pomohou vyřešit dnes pracovníci českobudějovického územního pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, a to na Městském úřadu ve Zlivi, na Městském úřadu v Lišově a na Městském úřadu v Hluboké nad Vltavou, v době od 11 do 16.30 h. Zájemcům poskytnou také informační materiály, tiskopisy, budou přijímat vyplněná daňová přiznání, případně vypomohou při jejich sestavování.



Plavání

České Budějovice

Plav. stadion 10 – 21.45





Úterý 5. března 2019



České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech

Dopoledne pro nejmenší – přiveďte své děti nebo vnoučata, knihovnice vám poradí s výběrem knih pro děti 9 – 12



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Koncert barokní hudby – účinkují studentia pedagogové Konzervatoře České Budějovice, vstup volný 19



Náměstí Přemysla Otakara II.

Masopustní koleda – mládenecká koledaz Doudleb, mečová v podání mužské i ženské části Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit a jejich setkáníu kašny nebo dětská koleda Úsviťáčkus maškarním rejem. Průvodu se zúčastní také koledníci folklorního souboru Malý Furiant, doudlebští dělostřelci a uchu polichotí dechová hudba v podání Šumavanky od 15.45



Jihočeské divadlo, scéna Na Půdě

Téměř dokonalá láska – psychologické drama 19.30



Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Jedna a jedna jsou tři – o dvou osudových ženách A. Dvořáka 19.30