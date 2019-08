Čtvrtek 22. srpna 2019

KINA

Lišov, Kino Svět

Tenkrát v Hollywoodu/ americké komediální drama 20

Týn nad Vltavou

Letní kino

Fotbalové hřiště za Sokolovnou

Čertí brko/česká pohádka, vstupné 90 Kč 20.50

(doporučuje se přijít alespoň 20 minut před začátkem)

Trhové Sviny

Anna/francouzský thriller 20.15

České Budějovice

Letní kino Háječek

Zrodila se hvězda/ americké hudební drama, vstupné 50 Kč 20.30

DIVADLA

Nádvoří radnice

Radniční léto

Divadlo 100 opic: Medoušek je hrdina!/

pohádka, vstupné 60 Kč 18

Nové Hrady

Nádvoří hradu

Čert a Káča/ divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč 18

Státní hrad Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu se služkami Květuší a Zlatuší/pro děti od 3 do 8 let;

předprodej www.hrad-novehrady.cz

9.30, 12 a 15.30

KONCERTY

České Budějovice

Hudební večery

Nám. Přemysla Otakara II.

The Fellows in Deep Purple Time/hard rock

(při nepřízni počasí se koncert přesune na radniční nádvoří),

vstup zdarma 19

KD Slavie, letní scéna

Letní festival

Ohm Square, Triponaut

Afterparty v klubu Velbloud, vstupné zdarma/ dobrovolné 18 – 22

Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie

Festival Jihočeská intermezza

Barokní soubor Artemandoline 19

Týn nad Vltavou

Dvorek Městské galerie

Odpolední koncert

Kytarový kvintet Armonia – ZUŠ Plasy,

dětský kytarový soubor – ZUŠ Sokolovská, vstup zdarma 16

POŘADY

Toulky barokními Budějovicemi

Noční kostýmované prohlídky městem,

předprodej vstupenek www.cbsystem.cz, začátek ve 20 h před radnicí;

další prohlídka se bude konat 28. 8.

Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Noční hvězdná obloha digitálně/nevhodné pro děti do pěti let 10

V Saturnových prstencích; film složený ze 7,5 milionu skutečných

fotografií promítaný na kopuli planetária 13.30

Galerie Na dvorku

Hroznová 8

Předvádění tradičních lidových řemesel 12 – 18

Pátek 23. srpna 2019

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Tradiční akce: Večerní pohádková zoo 19

Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště

DS Jiří z Poděbrad: Radúz a Mahulena;

hraje se od 23. do 25. 8. od 21 h

Buškův hamr

Nezmaři/koncert 20

Zevlův mlýn u Nových Hradů

The Plastic People of the Universe 17

Státní hrad

Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií/ vhodné pro děti do 10 let,

předprodej a informace na www.hrad-novehrady.cz

9.35, 12.05 a 15.05