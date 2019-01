České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

KINA

Lišov, kino Svět

Sněhová královna v zemi zrcadel - sobota 5. ledna 17

Znovu ve hře - sobota 5. ledna 20

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - neděle 6. ledna 10

Beautiful boy - neděle 6. ledna 17



Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Bohemian Rhapsody - sobota 5. ledna 19



Trhové Sviny

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

sobota 5. a neděle 6. ledna 17



Bumblebee - sobota 5. a neděle 6. ledna 19.30



Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

André Rieu: Koncert ze Sydney - neděle 6. ledna 18



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Sobota 5. ledna:

Mary Poppins se vrací 13.15

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 15.45

Bumblebee 17.45

Bohemian Rhapsody 20



Neděle 6. ledna:

Grinch 13.30

Vánoce a spol. 15.30

Zrodila se hvězda 17.30

Znovu ve hře 20



BRUSLENÍ

České Budějovice

Náměstí Př. Otakara II. (ledové kluziště kolem Samsonovy kašny)

Bruslí se do 6. ledna, od 10 do 22 h



Budvar aréna

V sobotu 5. ledna je bruslení zrušeno, neděle 6. ledna: 16 – 18



Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion

Sobota 5. ledna: 15.30 – 17.15, neděle: 14 – 15.45 h



VÍKENDOVÉ TIPY - na 5. a 6. ledna 2019



Zliv – Prezentace Tříkrálového běhu začíná v sobotu 5. ledna

ve 13 h na stadionu SK.



České Budějovice – Homolskými lesy se projdou v neděli 6. ledna turisté.

Vlakem odjedou v 8.13 h do Hradců, trasu dlouhou 12 km ukončí ve Čtyřech Dvorech.



Borovany – Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 6. ledna od 18 h v malovaném sále

kláštera.



České Budějovice – Na povánoční sekáč a blešák přijďte v neděli 6. ledna

od 17 do 22 h do Café hostelu v Panské ulici.