Program zajímavých ukázek připravili na pátek na českobudějovické náplavce profesionální hasiči. V Nových Hradech připravili na víkend dvě akce, jednu pro milovníky dechové hudby a jednu pro přátele výtvarného umění. A v Českých Budějovicích se chystá další hudební Večer S.

Malování s odbornou poradou se mohli v minulosti zájemci při Dnu otevřených ateliérů věnovat v novohradské Koželužně. | Foto: Květa Jarolímková

Ukázky požárního sportu nebo velký nafukovací skákací hrad pro děti chystají na pátek profesionální hasiči na náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Slavnostním vrcholem programu, který začíná v 10 hodin a nabídne třeba i ukázku techniky, bude slib nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v 15 hodin. Od 18 hodin zahraje skupina Blamage.

Ještě v pátek je možné v jihočeské metropoli zajít od 19 hodin na koncert sedmého ročníku hudební série Večery S, což jsou koncerty v Divadle U Kapličky 2023 v Českých Budějovicích. Patron ročníku a redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Jiří Kasal předesílá: „První trojkoncert sedmého ročníku se odehraje ještě v posledních hodinách astronomického léta a bude tentokrát ve všech částech, dá se říci, folkový.“ Večery S nese časem jako organizátor i dramaturg Jaroslav Hnízdil a znovu připravil nápaditou a zajímavou hudební nabídku.

Bez stresu

Jako první vystoupí skupina DRC, která je se zvláštně zvukomalebným jménem za dlouhá léta pevně zakořeněna na jihočeské folkové mapě. Páteř DRCu tvoří po vokální a autorské stránce manželé Hanka a Jan Švejkarovi (se skvělou kytarou!). A ještě nedávno DRC byl duo. Předtím však kapelou prošla plejáda interesantních osobností a každá z nich dotvářela její hudební obraz, do nějž se vešly i námluvy s jemným rockem. „V současnosti už je DRC zase rozšířený – o kvalitní posily: kytaristu Vítka Zichu, baskytaristku a zpěvačku Kristínu Dlouhou Nídlovou a Honzu Švejkara mladšího s foukací harmonikou. Před dvěma roky vydal DRC milé album (v pořadí čtvrté) Káva ve dvou a jeho nadcházející vystoupení U Kapličky je pro mě lákavé i z tohoto důvodu, že mě čeká zakrátko po něm pracovní setkání s touto kapelou, přičemž to poslední posluchačské bylo vloni na festivalu Okolo Třeboně,“ říká Jiří Kasal.

Svátek ragby budou hostit České Budějovice, v neděli se představí muži i žáci

Naproti tomu další vystupující těleso Nepresso si své místo na jihočeské folkové mapě teprve hledá, ale velmi slibně. Začátky Nepressa je třeba hledat v době před osmi roky na ZUŠ Karla Komzáka v Týně nad Vltavou, ale současná sestava se ustálila teprve před dvěma roky, už s živým bubeníkem. „Při poslechu živých nahrávek jsem šel časově ještě hlouběji. Třeba interpretace balady Scarborough Fair se mi moc líbila. Když jsem se zeptal zpěvačky Nepressa Magdy Koberové na původ názvu kapely, sdělila mi, že na začátku padl nápad Kafebraun, ten inspiroval nápad Nepresso - no press, žádný stress, pohoda, klid. A to vše by mělo vyvěrat z písniček této folkové skupiny s převahou akustických kytar,“ přibližuje muzikantské zákulisí Jiří Kasal.

„A velmi se těším písničkářskou zpověď Katky Hajné z Českých Budějovice, poučen poslechem písniček jako Tančící Bella nebo Johanka. A kdybych měl Katčin hudební výraz nějak pojmenovat, napadá mě výraz acid folk,“ dodává Jiří Kasal.

Cena vstupenky na koncert v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč.

Víkend v Nových Hradech

Na dvě kulturní akce o tomto víkendu, kdy se „vchází“ do podzimu zvou v Nových Hradech. „Sobota patří hlavně milovníkům dechové hudby a neděle přátelům výtvarného umění,“ říká Květa Jarolímková, vedoucí Kulturního a informačního centra Nové Hrady a dodává, že obě „skupiny“ by si měly přijít na své…

Maminky rozhodly. Nejlepší porodnice v kraji je v českobudějovické nemocnici

V sobotu od 14 hodin se koná koncert dechových hudeb na novohradském náměstí. Hrají: (14-16 h) Budvarka, (16:30-18 h) Muzikanti Ladislava Prudíka, (18:30-20 h) Podhoranka. Prostor je zastřešený velkokapacitním stanem, občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné. Pořadatelem je město Nové Hrady, bližší informace lze najít na www.kicnovehrady.cz a v neděli pak následuje další kulturní akce.

Ve 14 hodin v neděli se koná slavnostní zahájení výstavy „Měkké, čisté, mobilní“, autorky Evy Volfové. Eva Volfová navazuje svojí tvorbou na tradiční českou ilustraci, kterou však zpracovává ojedinělým způsobem - výšivkou, pro ni tak zcela charakteristickou. Klid a jemnost ilustrací rozvíjí hravým a invenčním způsobem, který vždy nabízí mnoho precizních detailů. Hudební doprovod při vernisáži vytvoří Olga Pávková a dcery. Výstava bude přístupná v září a říjnu /st, pá - ne, 10 - 16 h/ individuální návštěvy jsou možné dle telefonické domluvy (Galerie Koželužna, Komenského ulice 398, Nové Hrady, tel.: 602 150 208). Kontakt je možný také přes Facebook - galerieKozeluzna, www.kicnovehrady/g.