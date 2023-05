V ulicích Českých Budějovic se naplno rozběhl souboj mezi kandidáty na letošního krále majálesu. Mezi kandidujícími je i jedna dívka. Pro všechny zájemce jsou připraveny koncerty, výstavy, pouliční akce nebo přednášky. K vrcholům bude patřit páteční průvod a finálový souboj o královskou korunu.

Průvod budějovického majálesu v roce 2022.Zdroj: Deník/Jaroslav SýbekPři různých disciplínách bojuje nyní jedenáct škol z Českých Budějovic a jejich kandidátka a kandidáti na krále majálesu o body do průběžného hodnocení. Ti nejlepší se v pátek 26. května 2023 na Sokolském ostrově utkají o korunu krále majálesu. Deník oslovil kandidáty s několika otázkami. Odpovědi těch, kteří měli možnost a chuť odpovědět, vám přinášíme v následujících kapitolách článku.

Otázky zněly:

1) Jak jste vybírala/l téma pro majálesový průvod, případně, pokud je to třeba v angličtině, jak byste to přeložili do češtiny? Jaký to má zatím ohlas mezi spolužáky?

2) Co považujete za největší přednost svou nebo školy při kandidatuře na královnu/krále majálesu?

3) Kdybyste byla/byl opravdu královnou nebo králem, kde byste chtěl vládnout a proč?

4) Měl by mít kandidát body navíc za to, pokud je jedničkář? Když je král jedničkou v království?

5) Co bude nejobtížnější v souboji o krále?

V Českých Budějovicích nabídne majáles ve středu například akci v Biografu Kotva od 15 hodin, kdy se představí některé studentské filmy. Díky spolupráci s filmovým festivalem FAMUFEST je i letos připravena ochutnávka soutěžních studentských snímků z letošního ročníku. Nachystáno je hodinové pásmo, po kterém bude následovat debata s autory studentských filmů.



Prostor k promítání poskytl legendární Biograf Kotva a kromě promítání zde bude možné najít doprovodný program ve formě živé hudby Too many characters, výstavy Gabriely Wernerové či chill out zóny trvající po celé odpoledne.