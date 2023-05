V Budějovicích se chystá jedna z největších akcí roku, přinejmenším pro mladé. Majálesový týden nabídne program pro všechny věkové kategorie a pro studenty soupeření o titul krále. Deník přináší přehled kandidátů. V průběžném pořadí souboje o krále zatím vede reprezentant Gymnázia Jírovcova. O prestižní titul se uchází i jedna kandidátka.

Loňský král budějovického majálesu Martin Tetour z Biskupského gymnázia. | Foto: Daniel Kubát

Budějovický Majáles již podvacáté pozve na koncerty, přednášky, soutěž o krále a jiné akce. K vrcholům bude patřit majálesový průvod škol, který se bude konat v pátek 26. května. Už 17. května začíná velká hra mezi školami, která určí tři finalisty souboje o krále majálesu. Samotný kulturní program, který představuje týden naplněný akcemi pro veřejnost, začne v neděli 21. května 2023. Na

Sokolském ostrově se představí jednotliví kandidáti na krále a kandidátka na královnu i s tématem, které zvolili za školu pro majálesový průvod.

Uchazeči o titul krále už museli vyjít na Černou věž a Kleť, být den ve škole jako klauni nebo se najíst ve školní jídelně bez použití rukou. Vše dokumentovali nahranými videi. Další úkoly plní průběžně a od 17. května se přidali i spolužáci králů. Celé školy se zapojily do hry Majanález, ve které jde o to, že na internet se dá fotka místa, které je třeba poznat a dojet tam co nejdříve, případně tam splnit nějaký úkol. V Budějovicích zpravidla na kole…

Zatím Jírovcovka

V průběžném pořadí bylo po prvních disciplínách pořadí kandidátů následující: 1. Jakub Stavárek, Gymnázium Jírovcova, 2. Matyáš Hosnedl, Gymnázium J. V. Jirsíka, 3. František Čoudek, Biskupské gymnázium, 4. Vojtěch Štika, Česko-anglické gymnázium, 5. Matyáš Smrž, Střední zdravotnická škola Husova, 6. Benedikt Pánek, Gymnázium Česká, 7. Matěj Vender, Střední škola obchodní Husova 9, 8. Kristián Řehout, České reálné gymnázium, 9. Marie Kulíková, Střední průmyslová škola stavební, Resslova ul., 10. Václav Hošek, Obchodní akademie České Budějovice, Husova 1, 11. Jakub Tomka, Střední škola a Vyšší odborná škola Emmy Destinové.

Loni se do finále dostaly Biskupské gymnázium, Gymnázium J. V. Jirsíka a Gymnázium Jírovcova a nasbírat musely hodně přes tři tisíce bodů. Králem majálesu se stal v roce 2022 Martin Tetour z Biskupského gymnázia. Zvítězil v tajné disciplíně. "Bylo to lidské Člověče, nezlob se," zmínila za tehdejší organizační tým majálesu Jarmila Kytlicová. Kandidáta na krále majálesu tedy muselo provázet i štěstí, které se králi vždy hodí. BIGY získalo titul krále majálesu potřetí za sebou.

Autokino i škola čepování

Letos se koná jubilejní dvacátý ročník Budějovického Majálesu. Diváci se mohou těšit nejen na tradiční královské klání mezi středoškoláky, ale také na autokino, graffiti jam, školu čepování, různé přednášky nebo na hudební program, který vyvrcholí v pátek při open air na Sokolském ostrově. Zde zahraje známý hudebník Ventolin nebo kapela Bert & Friends.

Jako každý rok nabídne Budějovický Majáles bohatý program pro všechny věkové kategorie a připraveno bude přes osmdesát bodů programu. Cílem šestidenního festivalu je nejen zvolit majálesového krále pro rok 2023, ale i navázat vztah návštěvníků všech věkových kategorií s kulturou skrze spíše méně známé umělce, kterým Budějovický Majáles dává prostor. Budějovický Majáles, jakožto multižánrový festival, nabídne divadla, filmy, módu, výstavy, přednášky nebo královské úkoly, dominantou ale bude tento rok hudba. Během týdne přibude stage Českého rozhlasu Rádia Wave, kde vystoupí umělci vybraní právě tímto rádiem. Představí se tam kapela Viah nebo zpěvačka Marjari. Na velkém pátečním open air vystoupí alternativní a popoví Bert & Friends, diskžokej věnující se elektronické hudbě Ventolin nebo mnohožánrová kapela Whyowhy a mnoho dalších.

Studenti bez honoráře

Součástí festivalu budou i letos body programu, na které bude potřeba rezervace, kvůli omezené kapacitě míst. Kdo se stihne přihlásit pomocí majálesového webu, bude se moct zúčastnit školy čepování, architektonické prohlídky rekonstrukce vlakového nádraží nebo představení Malého divadla Spaghetti Futurista! o ne tolik známé budějovické malířce Růženě Zátkové. Nicméně zůstávají všechny body programu zcela zdarma za účelem zpřístupnění kultury všem, kdo o to stojí a ve snaze udržet nekomerční charakter festivalu. „V organizačním týmu jsou zejména středoškolští studenti, kteří se věnují pořádání festivalu po dobu deseti měsíců bez jakéhokoliv nároku na honorář. Na platformě Donio právě probíhá veřejná sbírka, kde mohou všichni příznivci Budějovického Majálesu přispět na samotnou realizaci letošního ročníku,” říká ředitelka festivalu Lucie Kohoutová.

Téma udržitelnost provází festival díky pouliční dramaturgii a bodům programu, jako je přednáška s názvem Jak na udržitelný šatník se studentským budgetem. Další akce nabitého ročníku jsou na webových stránkách či sociálních sítích Budějovického Majálesu.

V pátek o krále

V soutěži o korunu krále se letos utkají reprezentanti jedenácti škol, o postupu do finále nejlepších tří budou jako každý rok rozhodovat body. Králové a královna se tradičně utkají v královském běhu, novinkou letos ale bude královská stand-up comedy. Studenti budou moct získat pro školy body ve velké majálesové hře Majanález nebo na studentských jamech. Finální disciplína a slavnostní vyhlášení krále Majálesu za rok 2023 se koná v pátek 26. května na Sokolském ostrově, kde se utkají v souboji o korunu tři králové/královny s nejvyšším počtem bodů.

Organizátoři Budějovického Majálesu budou dbát na pohodlí a bezpečnost obyvatel Budějovic dodržováním nočního klidu a v rámci prevence jsou připraveni na různé krizové situace. Po každé akci bude také zajištěn úklid.

Budějovický Majáles je nezisková organizace tvořená převážně středoškolskými studenty. Hlavní činností je organizace pětidenního multižánrového festivalu, který již dvacet let přináší alternativní kulturní program pokrývající téměř celé centrum Budějovic. Kromě přípravy festivalu, která trvá každoročně víc než 10 měsíců, se Budějovický Majáles soustředí i na svou celoroční činnost v podobě charitativních sbírek či dlouhodobého oživení veřejné prostoru. V minulých letech se zapojil spolek do rekonstrukce Žižkovských kasáren nebo byl u oživení zchátralých nádražních podchodů v Nádražní ulici.