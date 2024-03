První březnovou středu navštívila budějovický Metropol kapela Kryštof se svým koncertním tour Život je krásný. O tom, že je život krásný, přesvědčil Krajčo své fanoušky velice snadno.

Že je život krásný, přesvědčila kapela Kryštof své fanoušky v Metropolu. | Video: Pavel Sojka

Právě on byl příčinou toho, že zdánlivě obyčejný večer proměnil mnoha lidem v jedinečný zážitek. Extravagantně působící zpěvák vystupoval jako neřízená střela. Hudební vystoupení prokládal vtipnými historkami, ale i originálními tanečními kreacemi, čímž si získal přízeň zejména u žen.

To potvrzují slova jedné z návštěvnic koncertu, Martiny Červenkové z Českých Budějovic. Ta na koncert dorazila v doprovodu své sestry a maminky a nadšeně prohlásila: „Miluju Kryštof, je to neskutečný přísun energie, dnes to bylo krásné.“ Její lásku ke kapele Kryštof potvrzuje i skutečnost, že atakuje již dvě desítky navštívených koncertů. Oproti tomu pro šestadvacetiletou Nikol Jiříkovou, rovněž z Českých Budějovic, to byl zcela první koncert. „Navzdory tomu, že je to moje první návštěva, neskutečně jsem si to užila. Některé písně jsem samozřejmě znala, jiné méně, ale užila jsem si to,“ sdělila sympatická brunetka v doprovodu své kamarádky Simony.

Když se ozvaly první tóny písně Cesta, celý Metropol se ujal zpěvu. Krajčo pak působil spíše jako doplněk, ba dokonce chvílemi se jevil na pódiu jako nadbytečný prvek. „Jste šikovní,“ nešetřil chválou Krajčo. Seznam odehraných skladeb byl pečlivě zvolen, a tak se protkávaly starší hity s novějšími písněmi. Zazněly třeba Ženy, Obchodník s deštěm, Zrcadlení, ale i novější Inzerát, Srdcebeat, Vohul basy, či skladba Hned teď. Píseň Halywůd pak okořenil Krajčo jedinečnou choreografií, která měla provokativní, až erotický nádech. Odezvu to vyvolalo především u dámského osazenstva, což potvrdila jejich zpětná vazba směrem ke Krajčovi. Lačné fanynky navzdory Krajčově upocení využívaly každé příležitosti se jej dotýkat.

Českobudějovický koncert a příležitost spatřit Richarda Krajča si nenechala ujít ani dvacetiletá Veronika Lukášová z Netolic. „Dnes je to můj čtyřiadvacátý koncert. Moc se mi to líbilo a koncert jsem si užila,“ sdělila pravidelná návštěvnice koncertů a Kryštof kempů. Slovy chvály nešetřil ani čtyřiapadesátiletý Zbyněk Layer, který dorazil z Ševětína. „Byl to neskutečně energický koncert,“ nadšeně komentoval Layer, „sám jsem překvapen, jak moc to bylo výborné,“ dodal s úsměvem na tváři.

Lada Sojková