Z nové knihy korespondence Bohuslava Reynka a Jana Franze, nazvané Musíme všichni někam na poušť, četl spisovatel, básník a publicista Miloš Doležal. „Pro mě je tenhle festival možná nejsympatičtější ze všech, protože se odehrává ve zdejším kapesním městě, a to jak uvnitř, tak v jeho uličkách,“ svěřil se publicista, který pak četl z knihy Protější svahy Mořice Kleina i v sobotu večer v restauraci pod kaštany Bečvárna.

„Jsem moc ráda, že nám přeje počasí a že jsme festival podobně jako loni uskutečnili navzdory pandemii,“ radovala se při zahájení organizátorka Tereza Horváthová z nakladatelství Baobab, která se s celou rodinou do přípravy a průběhu zdařilé kulturní akce opět s nadšením vrhla.

Velké dílo malých nakladatelů obdivovali čtenáři během 10. ročníku literárního festivalu TABOOK, který se odehrával od čtvrtečního odpoledne do sobotní noci v táborských ulicích a uličkách, sálech nebo hospodách.

