Hostinští to v době karantény nemají snadné. Stejně jako další podnikatelé. Některé korona-čas vyburcoval k novým nápadům a oživení podnikání, jiní oblékli montérky a pustili se do úprav. Karanténa je nezlomila.

Karanténa hostinské neskolí | Video: Martin Tröster

Budějce pro mě, krom dalších atraktivit, znamenají Budvar. A točený Budvar, to je pro mě kroužek. A nejen pro mě. Také pro místního opraváře obuvi, pojišťováka nebo paní učitelku na penzi, s nimiž jsme se potkávali v Budvarce v centru města každý den u oběda. Než všechno stopla karanténa. Včera jsem kolem „své“ hospody procházel a místo usmívajících se číšníků v ní pobíhali dělníci. Nic na svém místě, vše přikryté igelity. Kdyby karanténa skončila zítra, kroužek by nám tu nikdo nenatočil. Ale neskončí. Hospody mají otevřít 25. května. Snad to dělníci do té doby stihnou. Kdyby tu místo číšníků zůstali i po zmíněném datu, byla by to snad ještě větší pohroma než karanténa samotná. Já ani paní učitelka na penzi se však nemusíme bát. Hostinští to mají dobře promyšlené. Potvrdíme vám to článkem, který si můžete přečíst v sobotním Deníku anebo o víkendu na webu vašeho Deníku.