Zdeněk Volf se setkal s Karlem Gottem v minulosti několikrát. Mezi lety 2006 až 2015 produkoval několik jeho koncertů v Českých Budějovicích a v Plzni.

Somersby retropárty na českobudějovickém výstavišti v roce 2017 za účasti Karla Gotta. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

"Poznal jsem ho jako zábavného člověka a profesionála tělem i duší," vzpomíná Zdeněk Volf. Zpěvák na něj působil moc příjemně. "Byl opravdu vtipný," říká uznale a vypráví: "Neměl jsem pocit, že bych se bavil s hvězdou, byl to v zákulisí příjemný normální člověk. To byl nepoměr oproti pódiu, kde byl pan někdo." Na Karla Gotta má prý jen ty nejlepší vzpomínky. "Je mi to moc líto," dodává.