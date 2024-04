Streamovací platforma Netflix zveřejnila nový český film Tancuj Matyldo, který chytne za srdce i nejdrsnější povahy. Matku má každý jen jednu a nemůže si ji vybrat. Hlavním hrdinou je její uzavřený a zásadový syn, exekutor Karel v podání rodáka z Českých Budějovic, skvělého herce Karla Rodena.

Film Tancuj Matyldo podává příběh Karla, který je vlivem událostí donucen starat se o svou matku Matyldu, u které propuká Alzheimerova choroba. | Video: archiv Bontonfilm

Silné téma a autentické herecké výkony si pochvalují i diváci, znát je to i na Československé filmové databázi, kde si od nich snímek vysloužil hodnocení 81 %. Karel je vlivem událostí donucen starat se o svou matku Matyldu, které lékaři diagnostikují Alzheimerovu chorobu. „Nápad vznikl před více než sedmi lety, ještě za života mé matky trpící touto chorobou,“ popisuje scenáristka Nataša Slavíková s tím, že film není autobiografický, ale vychází z vlastních zkušeností.

Příběh plný nečekaných zvratů, humorných a absurdních situací ukazuje, co všechno může rodina při péči o blízkého člověka ztratit, ale paradoxně i získat. Film se stopáží 113 minut vede diváka k zamyšlení, jak by se on sám v situaci, kdy by někdo z jeho blízkých trpěl nějakým druhem demence, zachoval. Dává naději se nevzdat a ukazuje, že i vážná nemoc je paradoxně příležitostí k semknutí a nalezení skutečných hodnot.

Poprvé spolu před kamerou

Hlavní protagonisté Karel Roden (61) a Regina Rázlová (76) si před kamerou splnili dlouholeté přání. „Jejich spojení nebylo primárním cílem. Prvořadé bylo, nakolik herec odpovídá naší představě postavy. A to oba splňovali,“ říká režisér Petr Slavík. Bylo to oboustranné, scénář oba oslovil, takže na nabídku kývli. „Samozřejmě jsme věděli, že se znají. Regina Karla na DAMU učila. A že se celou kariéru míjeli. To, že si ve filmu splní přání zahrát si spolu, bylo jen příjemným bonusem,“ tvrdí.

Hereckého kolegu si pochvaluje i Regina Rázlová. „Pro mnoho učitelů je spolupráce s bývalým studentem vzrušujícím dobrodružstvím. I já se z takových setkání v divadle i ve filmu raduji. A Karla jsem měla vždy velmi ráda. Proto mi bylo ctí a potěšením si s ním zahrát,“ uvádí herečka.

Film Tancuj Matyldo s Karlem Rodenem.Zdroj: Archiv Bontonfilm

Role bohémské, extrovertní, stárnoucí, a přitom stále krásné bývalé zpěvačky Matyldy jí sedla. „Regina se nebála jít až na dřeň. Dokázala zahrát proměnu v lidskou trosku, ale vdechla postavě současně i humor a hloubku,“ míní Petr Slavík. „Vyprávět Matyldin příběh byl můj lidský i pracovní sen,“ dodává Rázlová.

Více než kolegyně

Karel Roden má ze studií na ni ty nejlepší vzpomínky. „Mně se Regina vždy moc líbila, platonicky jsem ji trošku miloval. Ačkoliv jsme se často potkávali, nikdy jsme spolu nehráli. Šlo o příjemnou pracovní zkušenost, díky vzpomínkám ze studijních let ji ale považuji za něco víc než jen kolegyni,“ popisuje. Roli ale nevzal jen kvůli hereckému setkání s ní. „Líbil se mi scénář, i samotná postava Karla mi přišla zajímavá,“ doplňuje Roden.

Celovečerní režisérský debut Petra Slavíka dojímá a baví nyní i mimo kino. Kromě Netflixu, kde je k vidění od Velikonoc, míří i na další veřejně přístupná místa. „Od neděle 23. června bude film dostupný i na iTunes, Google Play, Kviff.tv, O2 Videotéce a na dalších online platformách,“ doplňuje PR manažerka distribuční společnosti Bontonfilm Eva Albrechtová.

Film Tancuj Matyldo s Karlem Rodenem.Zdroj: Archiv Bontonfilm

Hořkosladká komedie, která se točila kromě Prahy také v Bratislavě, Plzni a přímořském městě Étretat ve francouzské Normandii, se stala Filmem roku 2023 a dostala i Českého lva za nejlepší hudbu. Za svůj excelentní dramatický výkon obdržel Budějčák Karel Roden také Cenu české filmové kritiky. Film podpořil Státní fond kinematografie, slovenský Audiovizuálny fond, Plzeňský kraj a Nadace města Bratislavy.