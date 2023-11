Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem se uskuteční v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v sobotu 9. prosince. Pochován by měl být následně dle svého přání v rodinné hrobce na Orlíku.

Když Karel Schwarzenberg převzal zpět zámek Orlík a ostatní zabavený majetek, vládla v obci dobrá nálada, místní mu to přáli. Snímky jsou z roku 1991. | Foto: Poskytl Josef Kunt

Právě na Orlicku a Čimelicku měl silné kořeny, strávil zde dětství a rád se sem celý život vracel. Lidé tu na něj v těchto dnech vzpomínají. Jak řekl starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára, považovali ho za místního. „Národ ho vnímal spíš jako politika, já v něm viděl ale také lesníka, kterým byl. Měl obrovský přehled," poznamenal starosta. Na obecním úřadě vyvěsili černou vlajku, lidé mohou zapálit svíčku u zámku, ale žádnou vzpomínkovou akci obec nechystá. Mše se uskuteční v Čimelicích, kde chodil Karel Schwarzenberg do školy. Koná se ve středu 15. listopadu od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice.

Když po revoluci přebíral Karel Schwarzenberg zpátky zabavený majetek včetně zámku Orlík, vládla v obci výborná nálada až euforie. „Lidé mu to upřímně přáli. Nikdo nezáviděl," vzpomíná tehdejší starosta Orlíku nad Vltavou Josef Kunt, podle kterého si kníže získal sympatie místních především svou lidskostí. „Byl úplně normální, s každým se zastavil a dal do řeči, všechny přijímal bez rozdílu," shrnul bývalý starosta, který se s Karlem Schwarzenbergem potkal poprvé ještě před tím, než převzal zpět majetek. „Byl se tady podívat na hrobku a okolí zámku," zmínil.

Na obecním úřadu v Orlíku vyvěsili smuteční vlajku, u zámku lidé zapalují svíčky

Na jedno ze setkání s knížetem vzpomíná s úsměvem také manželka bývalého starosty Soňa Kuntová. „Přijeli jsme tehdy do zahrady v Čimelicích kupovat květiny a na parkovišti stálo jeho auto. Uvnitř se převlékal ze sportovního úboru do obleku," zavzpomínala. „Byl to srdcař s jedinečným osobitým humorem, který i přes své postavení zůstával nohama na zemi mezi obyčejnými lidmi," dodala.

Bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, zakladatel TOP 09 a hradní kancléř Karel Schwarzenberg zemřel v noci ze soboty na neděli ve Vídni, kde byl v posledních dnech hospitalizovaný kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Bylo mu 85 let.