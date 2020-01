Celkem 24 případných změn územního plánu posuzovali českobudějovičtí radní na posledním zasedání tento týden. Zastupitelstvu doporučili podle náměstka primátora Juraje Thomy ke schválení čtyři – mimo jiné by tak bylo umožněno na místě nafukovací haly u hřiště v Mladém postavit natrvalo halu zděnou nebo by mohlo vzniknout u parku na Děkanských polích menší parkoviště pro 15 vozidel. Zastupitele ale čeká hlasování o všech návrzích.

Radní schválili mimo jiné také to, že nechají bývalá kasárna v Žižkově třídě zařadit do seznamu brownfieldů. V případě, že by uspělo město v rámci seznamu se žádostí o dotaci, tak by bylo možné získat až 30 milionů korun. Byl by použity na opravu jednoho nyní nevyužívaného objektu bývalých kasáren. Město počítá s tím, že by ze svého přidalo dalších 30 milionů korun.