Kasárna nesmějí předělat, nad dostavbou knihovny se vznesl otazník

České Budějovice – Do podoby před rokem 2015 se má podle krajského úřadu vrátit územní plán Českých Budějovic.

Vítězný návrh na dostavbu knihovny v Českých Budějovicích. Objekt v Lidické třídě.Foto: Vizualizace: ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Podle úřadu neplatí velká úprava, kterou zastupitelé schválili právě v roce 2015. Náměstek primátora Petr Podhola zmínil, že to může mít vliv třeba na budoucnost kasáren v Žižkově třídě.

Město chtělo umístit do objektu třeba městskou policii nebo některé odbory magistrátu. Podle úpravy územního plánu z roku 2015 by to bylo možné, protože ta stanoví v místě i občanskou vybavenost. Jenže podle předchozího územního plánu to možné není. Ten vyhrazuje kasárna vojsku a civilní obraně.

Mnohem větší a aktuálnější problém může nastat s projektem přístavby Jihočeské vědecké knihovny v Lidické třídě, kterou plánuje kraj. Budějovické zastupitelstvo kvůli chystané investici schválilo tento týden dílčí změnu územního plánu. Není ale jisté, jestli bude tato změna uznána jako platná. To ukáží až další jednání města a krajského úřadu. Přitom přístavba už má hotovou dokumentaci pro žádost o územní rozhodnutí a do konce roku se má podávat žádost o dotaci na stavbu. Podle Petra Podholy kraj zrušil dokument z roku 2015 kvůli údajným chybám ve způsobu projednávání. Město připravuje odvolání, ale výsledek je nejistý. Pokud krajský úřad potvrdí své stanovisko, bude se zřejmě úprava územního plánu vracet do fáze veřejného projednávání a schvalovat znovu.

O již vydaná stavební povolení se ale stavebníci nemusejí obávat. Krajský úřad sice zrušil letos v říjnu Českým Budějovicím velkou úpravu územního plánu z roku 2015. Podle náměstka primátora Petra Podholy ale všechna stavební povolení, vydaná podle úpravy do října letošního roku zůstávají v platnosti. Ohroženy jsou jen aktuálně projednávané projekty.