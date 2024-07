Dělostřelci dlouhé desítky let sídlili v mohutných budovách na českobudějovické Pražské třídě u křižovatky s Nádražní ulicí. Dnes je nahradili profesionální hasiči. Ale českobudějovický městský znak na průčelí hlavního objektu směrem do rušné Pražské třídy zůstal. Znak v podobě, jakou měl před rokem 1918, drží dva rytíři. Z hradebních věží střílí kanóny. Jistě jen náhoda, že byl tento znak umístěn na dělostřeleckých kasárnách…

Sousoší na bývalých kasárnách je nyní zakryté, kvůli restaurování. Odborných prací se ujala akademická sochařka Nina Jindřichová. Sousoší je velmi rozměrné. Na délku měří 4 a na výšku 2,5 metru.

Rekonstrukce sousoší na bývalých kasárnách v Pražské třídě v Českých Budějovicích.

„Během 130 let se na uměleckém díle z pískovce výrazně podepsal zub času a vlivem povětrnostních podmínek se začalo rozpadat, dokonce muselo být zajištěno ochrannou sítí. Proto jsem velmi přivítal, že se provozovatel areálu rozhodl pro restaurování celé skulptury. Pokud by se nám nepodařilo tohle sousoší zachránit, tak by to byla nenapravitelná škoda. Jde, mimo jiné, o jedno z posledních ztvárnění znaku města, který Budějovice používaly v letech 1648 až 1932. Mám samozřejmě velkou radost, že záměr rekonstrukce této památky z roku 1895 našel podporu v městském rozpočtu,“ uvedl náměstek primátorky pro památkovou péči Tomáš Bouzek.

Město přitom spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. „Jako hasič mám odslouženo více než 30 let a v bývalých kasárnách jsem strávil velkou část svého života. Velmi proto oceňuji přístup vedení Hasičského záchranného sboru, které se zasloužilo o záchranu téhle památky, která k Budějovicím prostě patří,“ dodal náměstek primátorky Lubomír Bureš, emeritní ředitel HZS Jihočeského kraje.

Rekonstrukce sousoší na bývalých kasárnách v Pražské třídě v Českých Budějovicích.

Celkový rozpočet rekonstrukce je 448 000 korun, příspěvek města je 250 000 korun. Práce budou ukončeny v říjnu tohoto roku. Není bez zajímavosti, že v závěru 19. století stála obdobnou částku, ovšem v tehdejší měně, stavba celých kasáren.