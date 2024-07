V současnosti směřují úvahy k tomu, že by zde vznikly nové byty, protože dostupnost bydlení třeba pro mladé rodiny patří k problematickým stránkám života v Budějovicích. Přitom ale není úplně opuštěna ani myšlenka, že by se ve výhodné pozici u vlakového i autobusového nádraží mohly objevit i některé odbory magistrátu. Kvůli snadné dostupnosti pro občany. S rekonstrukcí kasáren nebo stavbou nových objektů jen pro úředníky se ale nyní nepočítá.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích.

„V řadě měst najdeme v centru polorozpadlé průmyslové objekty, ale přitom se lidé stěhují kvůli bydlení ven z měst. Do města ale stejně dojíždějí za prací, s dětmi do školy nebo na kroužky, za zábavou ve volném čase a město je pak přehlceno dopravou. Chceme nabídnout zajímavé bydlení přímo ve městě,“ vysvětluje Martin Kuba důvody, proč jsou byty prioritou.

Zároveň ale upozorňuje, že město chystá s podporou státní dotace výstavbu více než 300 bytů v lokalitě bývalého vojenského cvičiště ve Čtyřech Dvorech. A nebude ve finančních možnostech města realizovat v blízké době další tak velkou investici.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba při prezentaci možné budoucnosti bývalých Žižkových kasáren v jihočeské metropoli.

Podle architekta Martina Krupauera se totiž řádově počítá v Žižkových kasárnách s dvěma sty bytů pro až tisíc lidí s náklady kolem 1,5 až 2 miliardy korun.

Město proto přizvalo na architektonický workshop tři týmy složené z architektů i investorů a společně se zkoumaly možnosti, jak co nejsnáze proměnu kasáren připravit a realizovat. Zkušenosti nabídli odborníci z České republiky i z ciziny. Tým kolem Pražské developerské společnosti představil zkušenosti firmy, která je vlastněna městem a připravuje nyní městskou investici několika tisíc nových bytů v Praze. Je to otázka různých možností financování, třeba i se státní podporou, kdy město neztrácí nad projektem kontrolu, ale nezatíží přitom nad své možnosti svůj rozpočet.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Město České Budějovice řeší možnou budoucnost části bývalých Žižkových kasáren (ve středu snímku) v jihočeské metropoli.

Seskupení firem Hinton, Sebre a Fiala a Němec architekti se účastnilo jako skupina soukromých subjektů investorského zaměření, která by věc mohla realizovat jako komerční projekt s partnerstvím města. Třetí možnost reprezentovala firma WIRO z německého Rostocku. V družstevním nebo městském vlastnictví je v Rostocku asi 35 000 bytů a výnosy z nájemného jsou využívané pro výstavbu dalších bytů.

Podle architekta Martina Závratckého, Slováka, který již desítky let žije v Německu a v rámci kanceláře Bastmann+Zavratcky byl členem týmu z Rostocku, se nyní dodělává v německém městě 320 bytů, financovaných z výnosů firmy WIRO, která má obrat 3/4 miliardy euro. „Je to možná, jak se říká, skok do studené vody pustit se do takového projektu. Ale pro město je to určitě návratná investice. V Německu města i obce staví své byty dostupné pro různé skupiny obyvatel,“ zmínil Martin Závratcký a doplnil, že pokud je to se státní podporou, je tam například i garance výše nájemného na nějaký čas.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích. Nádvoří.

České Budějovice jsou nyní na začátku debaty, při které se bude rozhodovat o budoucí filozofii celého projektu. A o možných partnerech a způsobech financování změn v kasárnách. „Když budete chtít, aby všechny byty byly vaše, budete na to potřebovat deset let. Nebo bude vašich bytů jen čtyřicet procent, ale pak to bude za tři roky,“ naznačuje Martin Kuba, jaký význam může mít pro budoucí projekt zvolený způsob financování. „Teď zahajujeme tuto debatu,“ dodává Martin Kuba a připojuje, že se nyní ani nedá přesně říci, kdy by třeba mohly začít v bývalých kasárnách pro město stavební práce.

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se zatím přesnější varianty budoucího využití nezkoumaly. Jen základní parametry možných stavebních úprav kasáren nebo nové výstavby, které vycházejí ze současného územního plánu. „Musí to být v kontextu okolí. Nemůže tam být nějaký věžák,“ říká Lubomír Bureš.

Žižkova kasárna jsou ale pro město určitou zkušební lokalitou, na kterou by mohly navázat i proměny jiných ploch, třeba i v blízkosti kasáren, s obdobnou velikostí, které nyní jsou zastavěné průmyslovými objekty. Například bývalá štítkárna na rohu Nádražní a Průmyslové ulice. Ta je ale nyní v soukromých rukou.