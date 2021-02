Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Tak, jako měli v USA kdysi jezdci Pony expressu své stanice v prérijních dálavách, tak má rozesety své stanice po České republice Harley Davidson club Praha. Možná by málokdo čekal, že mezi ně patří i kavárna a cukrárna. V Ševětíně je tomu tak už tři roky. Provozuje ji Bohumil Ryba.

„Jsem člen Harley Davidson clubu Praha. Pro mě je to životní styl,“ říká Bohumil Ryba uprostřed lokálu zasvěceného známé značce. „Manželka má taky Harleye. Kavárna je pojata v tom duchu, že každý si sem může na motocyklu zajet, dát si v klidu kafe nebo zákusek. Může tu pohodlně zaparkovat. Proto jsem to udělal i mimo Budějce,“ vysvětluje Bohumil Ryba, který si sám první motorku slavné značky koupil v roce 1996 a minulý rok ji doplnil novým modelem.

Stěny podniku, který obsadil prostory na náměstí využívané dříve spořitelnou, jsou vyzdobeny třeba desítkami fotografií motocyklů. Jejich milovníci kromě jiného oceňují na jednom z předních míst zvukovou kulisu, o níž se stará nádherné bublání i důrazný hukot čtyřtaktu v akci. Což například před půl stoletím bylo v Čechách skutečně výjimečným zážitkem.

Podobně chce i kavárna nabízet nadstandardní služby. „Jsme tu teď od osmi ráno do pěti odpoledne, sedm dnů v týdnu. Já jsem tu každý den ráno, pak se někdy střídáme. Snažíme se nabízet kvalitní kávu. Zákusky bereme od Libora Polívky z Budějc. Děláme sebou horké maliny nebo ledovou kávu, oblíbený je cheesecake nebo jablečný zákusek s karamelem,“ naznačuje Bohumil Ryba, co si může zákazník odnést od okénka.

V současnosti totiž kavárna stejně jako ostatní podobné provozovny může mít otevřené jen výdajové okénko. A protože to by nyní samo o sobě nestačilo, začal Bohumil Ryba provozovat i výdejnu Zásilkovny, jedné z doručovatelských služeb. „Chodí nám až okolo padesáti lidí denně. To bychom neměli. Mnozí si odnesou kafe sebou nebo zákusek,“ dodává Bohumil Ryba. Na ševětínském náměstí už třináct let provozuje také trafiku a těší se, až hygienické podmínky a počasí znovu dovolí, aby před jeho Hodně Dobrým Club Café mohly parkovat motocykly, které i bez občerstvení nabízejí zajímavý zážitek v podobě originální přehlídky.