České Budějovice – Výhradně fair trade káva, další nápoje i dobroty připravené ze sezonních surovin v biokvalitě od prověřených místních dodavatelů a personál z řad osob s psychickým onemocněním. To jsou pilíře, na kterých chce stavět kavárna Fer Cafe sídlící na Piaristickém náměstí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První hosty přivítá tento sociální podnik dnes. „Snažíme se o spojení myšlenky fair trade podniku, nabídky kvalitních potravin a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce," vysvětluje autor projektu a provozovatel kavárny Lukáš Čeněk. Zaměstnancům, kteří patří vesměs mezi klienty českobudějovického sdružení Fokus, vychází například vstříc individuální úpravou pracovní doby.



Nespornou výhodou pro ně je ale už možnost naučit se novým dovednostem, zapojit se do společnosti. „Účastníkovi projektu to pomůže k návratu do pracovního života, získání sebedůvěry a pocitu společenské potřebnosti," vyzdvihuje Zdena Kuviková, ředitelka sdružení Fokus, které pomáhá lidem s duševním onemocněním.



Na práci v novém podniku se těší Pavla Metličková. „Nejvíc mě bude asi bavit komunikace se zákazníky, mám ale i trochu trému, přece jen je to nové prostředí, jiný druh práce než znám," připouští.

Je ale dobře připravená. „Třeba uvařit správně jednotlivé druhy kávy není jednoduché, měli jsme proto školení," vysvětluje.