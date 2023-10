Každá střecha je originál. Podle toho je i třeba vybírat vhodnou difuzní fólii

Redakce

Každý, kdo rekonstruuje střechu nebo staví dům, by si měl zjistit, co je zkratka DHV neboli doplňkové hydroizolační vrstvy. Do těch patří i difuzní fólie, které by se měly pokládat pod skládanou střešní krytinu, aby byla zcela odolná vůči atmosférickým srážkám, to je například větrem hnaný sníh, který se může i za běžných podmínek dostat pod střešní krytinu. Hlavní role fólie je dvousměrná. Zabraňuje pronikání externí vlhkosti do domu a zároveň odvádí páru ven z interiéru.

Společnost Wienerberger získala na veletrhu Střechy Praha 2023 ocenění Zlatá taška. | Foto: Archiv společnosti